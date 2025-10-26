Mariela Soto: “La jornada electoral se desarrolla con total tranquilidad en Colonia Popular”

IMG_8577

COLONIA POPULAR. — La intendente Mariela Soto destacó el desarrollo normal y ordenado de la jornada electoral en la localidad, donde los vecinos concurrieron desde temprano a cumplir con su deber cívico.

“Estamos muy conformes porque el día se está desarrollando con total tranquilidad en cuanto a la organización, y la gente está acompañando, viniendo a emitir su voto”, expresó la jefa comunal durante el mediodía.

Soto también se refirió a la implementación del nuevo sistema de votación, que generaba cierta expectativa entre los electores: “La gente tenía un poco de miedo al principio, como suele pasar con todo lo nuevo. Pero después me contaban que resultó fácil, que fue incluso más ágil que en otras oportunidades. Están saliendo conformes”, señaló.

En cuanto a su participación durante la jornada, la intendente afirmó que continuará acompañando el proceso hasta el cierre de los comicios. “Esperando los resultados, por supuesto, y acompañando como debe ser en un día democrático, donde la gente puede decidir a quién apoyar. Desde el municipio estamos junto a nuestro gobernador, y muy agradecida por el acompañamiento de la comunidad”, concluyó.

