La Municipalidad de Las Breñas renueva la Casa del Estudiante para acompañar a los jóvenes

548386100_1373768848085119_4625658920562394671_n

En el marco del mes de la primavera, la Municipalidad de Las Breñas, a través de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, puso en marcha trabajos de mantenimiento y pintura en la Casa del Estudiante, un espacio clave de apoyo para la juventud local.

El objetivo de la iniciativa es ofrecer un lugar renovado y en óptimas condiciones para que los estudiantes puedan desarrollar sus actividades en un ambiente confortable y adecuado.

Desde el municipio destacaron que la Casa del Estudiante es un símbolo de acompañamiento al presente y futuro de los jóvenes, brindando un espacio de encuentro, estudio y desarrollo personal.

Con estas mejoras, la gestión municipal reafirma su compromiso con la educación y el fortalecimiento de oportunidades para las nuevas generaciones, apostando a que los jóvenes cuenten con herramientas y espacios que favorezcan su formación académica y su crecimiento social.

 

