Claudia Panzardi impulsa en el interior chaqueño la capacitación ciudadana sobre la Boleta Única de Papel

548317066_1325506435604165_2690738753602116956_n

En el marco del proceso electoral que culminará el 26 de octubre, la dirigente chaqueña Claudia Panzardi recorre distintas localidades de la provincia para difundir y explicar el uso de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que debutará en las próximas elecciones.

Durante la última jornada de trabajo, Panzardi visitó Presidencia de la Plaza, Resistencia, Tirol, Laguna Blanca y Colonia Elisa, donde mantuvo encuentros con vecinos, referentes sociales y militantes de distintas agrupaciones. El objetivo principal, según subrayó, es informar a toda la ciudadanía sin distinción partidaria, de modo que el nuevo mecanismo de votación sea comprendido y aplicado con confianza.

Esta nueva forma de votar es excelente”, afirmó la dirigente, y añadió que la información debe llegar “más allá de nuestra pertenencia política” para que cada ciudadano pueda ejercer su derecho al voto de manera consciente.

En cada localidad, los equipos de trabajo distribuyeron boletas idénticas a las que se utilizarán el día de la elección, permitiendo a los participantes familiarizarse con el diseño, los casilleros y las indicaciones de marcado. De este modo, los votantes tuvieron la posibilidad de practicar el procedimiento, despejando dudas sobre la forma de señalar su preferencia en un solo documento que concentra todas las opciones.

Panzardi destacó que la implementación de la BUP representa un cambio profundo en la cultura electoral chaqueña, ya que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias. Entre sus ventajas, señaló que el nuevo sistema reduce la posibilidad de fraude, simplifica el escrutinio y garantiza igualdad de condiciones para todas las fuerzas políticas.

La legisladora agradeció la participación de los vecinos en cada taller, y valoró el compromiso de quienes se sumaron a difundir la información en sus comunidades. “La transparencia electoral se construye con la participación de todos”, enfatizó, al tiempo que alentó a seguir replicando las charlas para que “ningún chaqueño llegue a las urnas sin conocer el funcionamiento de esta herramienta”.

Con estas actividades, Panzardi refuerza un trabajo de educación cívica que busca que las próximas elecciones se desarrollen con mayor claridad, agilidad y confianza, fortaleciendo la democracia provincial.

     

Más Noticias

548709244_1238879854950560_9216351825740727791_n

Obra Recuperada Del Ex IAFEP: El Gobernador Zdero Inauguró Las Refacciones Integrales Del Centro De Adultos Mayores

WhatsApp Image 2025-09-18 at 12.50.03

Con Una Ley Única En El País: Se Lanzaron Las Olimpiadas Provinciales Gamer Con Entrada Libre Y Gratuita

547988768_1245245534296490_2259504764097246588_n

Barranqueras: empleados municipales denuncian atraso en el pago de sueldos y refrigerio

Te pueden interesar

548386100_1373768848085119_4625658920562394671_n

La Municipalidad de Las Breñas renueva la Casa del Estudiante para acompañar a los jóvenes

548317066_1325506435604165_2690738753602116956_n

Claudia Panzardi impulsa en el interior chaqueño la capacitación ciudadana sobre la Boleta Única de Papel

548709244_1238879854950560_9216351825740727791_n

Obra Recuperada Del Ex IAFEP: El Gobernador Zdero Inauguró Las Refacciones Integrales Del Centro De Adultos Mayores

WhatsApp Image 2025-09-18 at 12.50.03

Con Una Ley Única En El País: Se Lanzaron Las Olimpiadas Provinciales Gamer Con Entrada Libre Y Gratuita

1c602fc7-74b0-4a6e-b31b-a148c183f0cd

Chaco Fortalece La Articulación Público- Privada Para Potenciar El Desarrollo Industrial