Avanzan las obras de recuperación en el I.E.S. Maestro Héctor Horacio Dolce en el Día del Profesor

En el marco de la celebración por el Día del Profesor, el Instituto de Educación Superior (I.E.S.) Maestro Héctor Horacio Dolce inició la jornada con un importante anuncio: avanzan los trabajos de recuperación del piso del patio de actos y la refacción total de las baterías de baños, obras largamente esperadas por la comunidad educativa.

El rector Lucas Gómez, junto a un equipo de empleados municipales, supervisó las tareas que se concretan gracias a la articulación con Infraestructura Escolar, la ministra de Educación Sofía Naidenoff, la subsecretaria Sonia Cerruti y Adela, con quienes se viene trabajando de forma conjunta a lo largo de toda la gestión.

El intendente destacó la convivencia de gobernabilidad y la capacidad de gestión que han permitido potenciar la educación en el interior de la provincia, en especial en el nivel superior, y agradeció el compromiso de todas las áreas involucradas.

Nuestro objetivo es seguir fortaleciendo la educación pública en el interior chaqueño”, subrayó, resaltando el esfuerzo colectivo que hace posible mejorar las condiciones de estudio y de trabajo para docentes y estudiantes del instituto.

 

