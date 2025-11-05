La Municipalidad de Las Breñas implementará un proceso de evaluación y recategorización del personal municipal

El intendente de Las Breñas, profesor Víctor Omar Machuca, encabezó una reunión con trabajadores municipales en el obrador, acompañado por el secretario de Gobierno, Ariel Eguiazábal, y el secretario de Desarrollo Humano, Andrés Chávez, donde anunció la puesta en marcha de un proceso de evaluación integral para la recategorización del personal.

Durante el encuentro, el jefe comunal explicó que esta medida forma parte del compromiso asumido con los empleados y se concreta tras diversas reuniones mantenidas con su equipo de gestión y con los gremios que representan a los trabajadores municipales.

El nuevo sistema incluirá criterios de evaluación y puntuación que permitirán reconocer el desempeño, el compromiso y la responsabilidad de cada agente municipal, garantizando un procedimiento transparente y basado en el mérito.

“Este paso busca valorar el esfuerzo diario de nuestros trabajadores y fortalecer la organización interna del municipio”, señaló el intendente Machuca.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Las Breñas avanza en la modernización de su estructura administrativa y en el reconocimiento del recurso humano como eje fundamental para mejorar los servicios públicos y la atención a la comunidad.

