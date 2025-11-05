Exitosa participación de la Escuela Municipal en la 5ª fecha de la Interliga de Ajedrez del Sudoeste

La Municipalidad de Coronel Du Graty, a través de la Dirección de Deportes, llevó adelante durante el fin de semana la quinta fecha de la Interliga de Ajedrez de la Región Sudoeste, un evento que reunió a más de 90 alumnos de distintas escuelas de la zona.

La jornada se desarrolló en un clima de camaradería y competencia, con la presencia de delegaciones provenientes de Santa Sylvina, Villa Ángela y La Clotilde, además de los representantes locales.

Los alumnos de la Escuela Municipal de Ajedrez de Coronel Du Graty tuvieron una destacada participación, demostrando el crecimiento sostenido del deporte ciencia en la localidad y el trabajo constante que impulsa el municipio para fortalecer las actividades deportivas y educativas.

Desde la Dirección de Deportes valoraron el entusiasmo de los jóvenes y el acompañamiento de las familias, resaltando que este tipo de encuentros fomentan la integración regional y la formación intelectual de los participantes.

