La Municipalidad de Fontana avanza con tareas de desmalezado y limpieza en instituciones educativas

La Municipalidad de Fontana continúa con el plan integral de mantenimiento y limpieza en distintos puntos de la ciudad, en el marco de las acciones impulsadas por la gestión del intendente Fernando Cuadra para mejorar los espacios públicos y las instituciones locales.

En esta oportunidad, las cuadrillas municipales realizaron tareas de desmalezado y limpieza en el Jardín de Infantes N° 55 “Liberato Ruíz Monterrubio”, contribuyendo al cuidado del entorno y la seguridad de la comunidad educativa.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo conjunto entre vecinos e instituciones para mantener una ciudad limpia y ordenada.

“Cuidemos juntos nuestra ciudad e instituciones, contribuyendo con la limpieza. Tus impuestos vuelven a vos, con servicios para todos”, señalaron desde la comuna.

Estas acciones se enmarcan en el programa de mantenimiento urbano permanente, que incluye limpieza de espacios verdes, recolección de residuos, arreglo de calles y mejoras en infraestructura escolar, con el objetivo de brindar una mejor calidad de vida a los vecinos de Fontana.