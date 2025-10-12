Charata fue sede de la Doble Mesón, el evento de ciclismo más importante del Sudoeste Chaqueño

560140757_1143534214587162_3516486515952572277_n

En el marco del Mes Aniversario de Charata, este domingo se desarrolló una nueva edición de la Doble Mesón: Charata – Mesón de Fierro, una de las competencias de ciclismo rural más convocantes de la región.

Organizada por la Asociación Civil y Deportiva Rural Bike Charata, la jornada reunió a decenas de ciclistas provenientes de distintas localidades del Chaco, que desafiaron un recorrido de 80 kilómetros por caminos rurales, en un circuito que combinó exigencia física, estrategia y espíritu deportivo.

El evento contó con el acompañamiento del Municipio de Charata, que destacó la importancia de promover actividades deportivas que fortalezcan la integración regional y fomenten hábitos saludables.

“Nos llena de orgullo ver cómo este tipo de competencias crece año a año, convocando a deportistas de toda la provincia y posicionando a Charata como epicentro del deporte chaqueño”, expresaron desde la organización.

Durante la jornada, vecinos, familiares y aficionados se acercaron a alentar a los participantes, generando un clima de camaradería y entusiasmo que acompañó a los ciclistas durante toda la competencia.

La Doble Mesón se consolida así como una cita obligada del calendario deportivo del Sudoeste chaqueño, combinando deporte, turismo y celebración comunitaria, en el marco de los festejos por el aniversario de La Perla del Oeste.

 

Más Noticias

558265088_122236482716131145_3063786303792574272_n

La Municipalidad de La Escondida acompañó al grupo Fénix Dance con un aporte para representar a la localidad en una competencia

559014748_1133001825600252_1163024800994746370_n

Margarita Belén acompaña a sus deportistas en el Torneo Regional de Taekwondo en Formosa

558337591_122223319694140892_6984652969152885182_n

Autoridades de Chorotis y fuerzas de seguridad coordinaron acciones conjuntas por la seguridad ciudadana

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-10-12 at 18.57.57

Obras En El Parque “2 De Febrero”: Avanzan En La Recuperación De La Pista De Patinaje

560140757_1143534214587162_3516486515952572277_n

Charata fue sede de la Doble Mesón, el evento de ciclismo más importante del Sudoeste Chaqueño

558265088_122236482716131145_3063786303792574272_n

La Municipalidad de La Escondida acompañó al grupo Fénix Dance con un aporte para representar a la localidad en una competencia

559014748_1133001825600252_1163024800994746370_n

Margarita Belén acompaña a sus deportistas en el Torneo Regional de Taekwondo en Formosa

558337591_122223319694140892_6984652969152885182_n

Autoridades de Chorotis y fuerzas de seguridad coordinaron acciones conjuntas por la seguridad ciudadana