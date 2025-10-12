Charata fue sede de la Doble Mesón, el evento de ciclismo más importante del Sudoeste Chaqueño

En el marco del Mes Aniversario de Charata, este domingo se desarrolló una nueva edición de la Doble Mesón: Charata – Mesón de Fierro, una de las competencias de ciclismo rural más convocantes de la región.

Organizada por la Asociación Civil y Deportiva Rural Bike Charata, la jornada reunió a decenas de ciclistas provenientes de distintas localidades del Chaco, que desafiaron un recorrido de 80 kilómetros por caminos rurales, en un circuito que combinó exigencia física, estrategia y espíritu deportivo.

El evento contó con el acompañamiento del Municipio de Charata, que destacó la importancia de promover actividades deportivas que fortalezcan la integración regional y fomenten hábitos saludables.

“Nos llena de orgullo ver cómo este tipo de competencias crece año a año, convocando a deportistas de toda la provincia y posicionando a Charata como epicentro del deporte chaqueño”, expresaron desde la organización.

Durante la jornada, vecinos, familiares y aficionados se acercaron a alentar a los participantes, generando un clima de camaradería y entusiasmo que acompañó a los ciclistas durante toda la competencia.

La Doble Mesón se consolida así como una cita obligada del calendario deportivo del Sudoeste chaqueño, combinando deporte, turismo y celebración comunitaria, en el marco de los festejos por el aniversario de La Perla del Oeste.