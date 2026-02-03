Adultos mayores de Colonia Popular participaron de una jornada recreativa en el Polideportivo Jaime Zapata

El Grupo de Adultos Mayores de Colonia Popular realizó el pasado viernes 30 de enero su primera salida recreativa del Verano 2026, con una visita al Polideportivo Jaime Zapata de la ciudad de Resistencia, en el marco de la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores.

La actividad forma parte de una propuesta impulsada de manera articulada por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y el Instituto del Deporte Chaqueño, con el objetivo de promover el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores durante la temporada estival.

Desde el Municipio de Colonia Popular, y por disposición de la intendente Mariela Soto, se acompañó y participó activamente de esta iniciativa, reafirmando el compromiso con políticas públicas orientadas al cuidado, la inclusión y la participación activa de los adultos mayores.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de actividades acuáticas, ejercicios cognitivos y una merienda compartida, en un clima de alegría, compañerismo y disfrute. La propuesta permitió fortalecer vínculos, fomentar el movimiento y generar espacios de encuentro y recreación.

Desde el municipio agradecieron especialmente al ministro de Desarrollo Humano, Dr. Diego Gutiérrez; al Instituto del Deporte Chaqueño; a la directora de Adultos Mayores, Cecilia Orozco; a la presidenta del Concejo Deliberante y coordinadora del Equipo de Adultos Mayores, Dra. Estela Medina; a los profesores que acompañaron la actividad y al equipo municipal de Adultos Mayores, destacando su compromiso y dedicación.

Este tipo de encuentros reflejan el trabajo sostenido del Municipio de Colonia Popular para garantizar espacios de recreación, inclusión y bienestar, promoviendo una vejez activa y fortaleciendo el sentido de comunidad.