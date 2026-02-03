Adultos mayores de Colonia Popular participaron de una jornada recreativa en el Polideportivo Jaime Zapata

627483691_122264539820167730_1478917749131186229_n

El Grupo de Adultos Mayores de Colonia Popular realizó el pasado viernes 30 de enero su primera salida recreativa del Verano 2026, con una visita al Polideportivo Jaime Zapata de la ciudad de Resistencia, en el marco de la Colonia de Vacaciones para Adultos Mayores.

La actividad forma parte de una propuesta impulsada de manera articulada por el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia y el Instituto del Deporte Chaqueño, con el objetivo de promover el bienestar físico, emocional y social de las personas mayores durante la temporada estival.

Desde el Municipio de Colonia Popular, y por disposición de la intendente Mariela Soto, se acompañó y participó activamente de esta iniciativa, reafirmando el compromiso con políticas públicas orientadas al cuidado, la inclusión y la participación activa de los adultos mayores.

Durante la jornada, los participantes disfrutaron de actividades acuáticas, ejercicios cognitivos y una merienda compartida, en un clima de alegría, compañerismo y disfrute. La propuesta permitió fortalecer vínculos, fomentar el movimiento y generar espacios de encuentro y recreación.

Desde el municipio agradecieron especialmente al ministro de Desarrollo Humano, Dr. Diego Gutiérrez; al Instituto del Deporte Chaqueño; a la directora de Adultos Mayores, Cecilia Orozco; a la presidenta del Concejo Deliberante y coordinadora del Equipo de Adultos Mayores, Dra. Estela Medina; a los profesores que acompañaron la actividad y al equipo municipal de Adultos Mayores, destacando su compromiso y dedicación.

Este tipo de encuentros reflejan el trabajo sostenido del Municipio de Colonia Popular para garantizar espacios de recreación, inclusión y bienestar, promoviendo una vejez activa y fortaleciendo el sentido de comunidad.

 

 

Internacionales

626819394_122308776242223682_8922098042624774406_n

El Sauzalito dio inicio a la Temporada 2026 en la Piscina Municipal

624965347_1226286929609445_8101893749510334493_n

La Municipalidad de La Escondida acompañó a las comparsas locales en el fortalecimiento del carnaval

624577934_1230298105910772_580687243921326780_n

Charata promueve hábitos saludables con clases de ritmos en el Paseo del Sol