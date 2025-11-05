Sergio Dolce acompañó la entrega de remeras a egresados rurales de la Promo 2025

El intendente de Las Garcitas, Sergio Andrés Dolce, encabezó una nueva jornada de actividades educativas con la entrega de remeras a los alumnos egresados de la Promo 2025 en distintas escuelas rurales del municipio.

Durante la recorrida, el jefe comunal visitó la E.E.P. N° 975 de Colonia El Guanaco, la E.E.P. N° 645 de Lote 21 Legua C y la E.E.P. N° 951 de Campo Riaño, donde compartió momentos de alegría junto a estudiantes, docentes y familias que celebran el cierre de una importante etapa escolar.

Dolce destacó el valor de acompañar a los jóvenes en su trayecto educativo y reafirmó el compromiso del municipio con la educación rural.

“Queremos que cada alumno sienta el orgullo de pertenecer a su escuela y la motivación de seguir aprendiendo. Desde la Municipalidad de Las Garcitas seguimos apoyando la formación de nuestros jóvenes, fortaleciendo su sentido de pertenencia y sus sueños de futuro”, expresó el intendente.

El mandatario también felicitó a Valeria Ojeda y al equipo del taller del CIC del barrio Reserva Oeste, responsables de la confección de las remeras que lucirán los egresados.

“Su trabajo representa el esfuerzo y la dedicación de muchos vecinos que aportan al desarrollo local”, resaltó.

La iniciativa forma parte de las acciones que la Municipalidad de Las Garcitas impulsa para acompañar y reconocer a los estudiantes rurales, promoviendo la inclusión, el arraigo y la igualdad de oportunidades en toda la comunidad educativa.