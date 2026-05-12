Entregaron kits de semillas para fortalecer las huertas familiares en Colonia Popular

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La Municipalidad de Colonia Popular llevó adelante una nueva jornada de entrega de kits de semillas destinada a promover el desarrollo de huertas familiares y fomentar el cultivo en casa.

La actividad se realizó este 11 de mayo en el SUM de Colonia Popular y contó con la participación de vecinos de la comunidad que se acercaron para retirar los kits preparados para la temporada.

Las semillas entregadas incluyen variedades correspondientes a cultivos primavera/verano y otoño/invierno, con distintas especies orientadas a la producción para el autoconsumo y la alimentación saludable.

La jornada estuvo encabezada por la presidenta del Concejo, Dra. Estela Medina, quien acompañó la iniciativa impulsada junto al Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible y la Subsecretaría de Agricultura.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de propuestas para fortalecer las huertas hogareñas y acompañar a las familias de la localidad.

Asimismo, informaron que la entrega continuará este martes 12 de mayo en el SUM de Puerto Bastiani, en el horario de 9 a 11.

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