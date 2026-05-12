La E.E.S. N° 119 de El Sauzal celebró sus 16 años de vida institucional

Secuencia 01.01_29_50_04.Imagen fija004

El intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón, junto a la secretaria de Relaciones Institucionales, Pamela Pistón, participaron de la celebración por el 16° aniversario de la E.E.S. N° 119 “Leandro Yites Mendoza” de El Sauzal.

La jornada reunió a directivos, docentes, estudiantes y familias de la comunidad educativa, en un encuentro especial para conmemorar un nuevo año de trayectoria de la institución.

Durante la visita, las autoridades municipales destacaron el importante rol que cumple la escuela en la formación de los jóvenes y reafirmaron el acompañamiento del Municipio a las instituciones educativas de la localidad.

“Seguimos trabajando para fortalecer la educación en cada rincón de nuestra comunidad”, señalaron desde la gestión municipal.

La celebración incluyó distintas actividades compartidas entre alumnos, docentes y familias, en un clima de alegría y reconocimiento al trabajo educativo que desarrolla la institución.

Internacionales

695858689_1408970921269786_7492623324719335697_n

Autoridades de Tres Isletas monitorean la situación hídrica en zonas productivas

694296521_122279458892167730_5854425618506017114_n

Entregaron kits de semillas para fortalecer las huertas familiares en Colonia Popular

WhatsApp-Image-2026-05-11-at-08.45.41-e1778517498284-1024x691

Graduada de Derecho de la UNNE recibió el «Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación»