La E.E.S. N° 119 de El Sauzal celebró sus 16 años de vida institucional

El intendente de El Sauzalito, Jorge Monzón, junto a la secretaria de Relaciones Institucionales, Pamela Pistón, participaron de la celebración por el 16° aniversario de la E.E.S. N° 119 “Leandro Yites Mendoza” de El Sauzal.

La jornada reunió a directivos, docentes, estudiantes y familias de la comunidad educativa, en un encuentro especial para conmemorar un nuevo año de trayectoria de la institución.

Durante la visita, las autoridades municipales destacaron el importante rol que cumple la escuela en la formación de los jóvenes y reafirmaron el acompañamiento del Municipio a las instituciones educativas de la localidad.

“Seguimos trabajando para fortalecer la educación en cada rincón de nuestra comunidad”, señalaron desde la gestión municipal.

La celebración incluyó distintas actividades compartidas entre alumnos, docentes y familias, en un clima de alegría y reconocimiento al trabajo educativo que desarrolla la institución.