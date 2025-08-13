La Mona Jiménez, el rey del cuarteto, llega a Corrientes

IMG_0002

La leyenda de la música tropical, La Mona Jiménez llega a Corrientes para brindar un show histórico. El máximo referente del cuarteto cordobés se presentará el 11 de octubre a las 21 horas en el emblemático Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. Las entradas ya se encuentran disponibles en preventa exclusiva a través de linke-arte.com

Con más de 100 discos editados, 29 discos de oro, más de 10.000 shows en vivo y cientos de miles de fanáticos en todo el país, Carlos “La Mona” Jiménez es una leyenda de la música popular argentina. Su energía en el escenario, su carisma arrollador y su conexión única con el público lo han convertido en un símbolo de la cultura popular durante más de cinco décadas.

A sus 74 años, La Mona sigue siendo un imán de multitudes. En 2024 y 2025, agotó localidades en sus shows en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y Santa Fe, demostrando que el fervor por su música no tiene límites ni generaciones. El festejo de su cumpleaños 74 ante un estadio Kempes repleto, su regreso a Catamarca (Festival del Poncho) y San Juan (San Juan Baila) y su participación en los principales festivales nacionales son verdaderos hitos que ratifican su legado.

En 2024 la Mona lanzó “Este es el baile”, “GPS de amor” y “Volvió la loca”, nuevos temas que combinan el cuarteto clásico con sonidos contemporáneos, acercándose a nuevas audiencias sin perder su esencia. Artistas de diferentes géneros, desde el trap hasta el folklore, han expresado su admiración por él y han colaborado en proyectos que celebran su impacto cultural.

La presentación en el Anfiteatro Cocomarola no será solo un show: será una celebración sin precedentes. Con una puesta en escena impactante, su banda completa y un repertorio que recorrerá clásicos como Beso a beso, ¿Quién se ha tomado todo el vino?, Ramito de violetas y muchos más, se espera una noche cargada de emoción, baile y fiesta popular.

Para los fanáticos de toda la región y alrededores, será una oportunidad única de vivir la experiencia de La Mona en vivo.

Entradas: https://linke-arte.com/arg/es/la-mona-jimenez-corrientes

Más Noticias

533109531_17920792434110628_3115818574461695933_n

Pampa Almirón se prepara para su 80° aniversario con obras y conectividad

530825114_18315581920243095_4935845787752516997_n (1)

La Municipalidad de Fontana llevó servicios de salud y actividades recreativas al merendero “La niña de tus ojos”

WhatsApp Image 2025-08-12 at 22.56.23 (2)

Golpe al microtráfico en Villa Prosperidad: detienen a dos hombres con 175 gramos de cocaína

Te pueden interesar

WhatsApp Image 2025-08-13 at 11.50.28

Este Jueves: Llega “Chaco Juega” Para Adultos Mayores

IMG_0002

La Mona Jiménez, el rey del cuarteto, llega a Corrientes

533109531_17920792434110628_3115818574461695933_n

Pampa Almirón se prepara para su 80° aniversario con obras y conectividad

531676782_18147942403393837_2587122676159899707_n

Makallé continúa su campaña de vacunación antirrábica con fuerte respuesta de los vecinos

WhatsApp Image 2025-08-12 at 22.19.18

Pre – Federal 2025: Regatas continúa fortaleciendo la zona pintada; llegó Maglier y volvió Hoferek