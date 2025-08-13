Este Jueves: Llega “Chaco Juega” Para Adultos Mayores

WhatsApp Image 2025-08-13 at 11.50.28

La instancia local se llevará adelante en el polideportivo Jaime Zapata, en el horario de 8 a 12 hs.

Los participantes competirán en las disciplinas de ajedrez, orientación, sapo, tejo, tenis de mesa y circuito de habilidades motrices. De esta etapa saldrán los ganadores que representarán a la localidad en la final provincial, prevista para el 20 de agosto.
Solo en el caso de la disciplina Pádel, la competencia se realizará en el Club San Fernando, mientras que todas las demás actividades se concentrarán en el Jaime Zapata.

Cabe destacar que la Final Nacional de Adultos Mayores 2025 se llevará a cabo en la provincia de Salta, del 1 al 5 de septiembre.

