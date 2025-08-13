Pampa Almirón se prepara para su 80° aniversario con obras y conectividad

La intendente Gladys Lilian Piccilli mantuvo  un encuentro con el gobernador de la provincia del Chaco, donde dialogaron sobre el avance de la pavimentación de la Ruta N°48, que conectará la localidad con la Ruta N°90, fortaleciendo la conectividad regional y facilitando el tránsito de personas y productos.

Durante la reunión, Piccilli destacó la importancia estratégica de la obra para el desarrollo local, tanto en materia de transporte como en la integración de la comunidad con otras localidades de la región. A pesar de la actual situación económica, el gobernador aseguró que la pavimentación continuará, reafirmando su compromiso con el bienestar de los vecinos y el progreso de Pampa Almirón.

Además, en el encuentro se abordaron detalles sobre la celebración del 80° aniversario de la localidad, en la que el gobernador participará del acto oficial. La fecha será una oportunidad para conmemorar la historia de Pampa Almirón, su desarrollo a lo largo de los años y la identidad de sus habitantes.

“Es un honor contar con la predisposición y el compromiso del gobernador para seguir llevando adelante obras que conectan y transforman nuestra localidad”, expresó Piccilli, subrayando la importancia del trabajo en equipo entre municipio y provincia.

La pavimentación de la Ruta 48 se enmarca en un programa de infraestructura vial de gran alcance, destinado a mejorar la circulación, facilitar el transporte de producción local y brindar mayor seguridad a los vecinos que transitan la zona.

Con este tipo de acciones, Pampa Almirón avanza en conectividad, desarrollo y fortalecimiento de su identidad histórica, celebrando a la vez los hitos importantes de su comunidad.

