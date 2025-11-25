Pampa del Infierno: dos jóvenes deportistas se consagraron campeones nacionales

587202232_18093863035879922_2640098689920659103_n

La Municipalidad de Pampa del Infierno felicitó a los deportistas Lorenzo Bon y Santiago Gambarte, quienes se consagraron campeones nacionales en su disciplina, destacándose por su desempeño y compromiso en la competencia.

Desde el municipio resaltaron el esfuerzo y la dedicación de ambos jóvenes, y agradecieron la representación que brindan a la localidad en el ámbito deportivo. También alentaron a los atletas a continuar con su preparación y a seguir levantando el nombre de Pampa del Infierno en futuros torneos.

