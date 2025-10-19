La Lista 503 en Concepción del Bermejo: «El Chaco puede y no vamos a bajar los brazos»

Este sábado, Leandro Zdero, junto a la vicegobernadora y candidata a senadora Silvana Schneider; los candidatos a senadores y diputados nacionales; los intendentes Glenda Seifert y Raúl Maldonado encabezaron un encuentro en Concepción del Bermejo, donde la Lista 503, color violeta, presentó sus propuestas, de cara a las elecciones del 26 de octubre.

Durante su discurso, Zdero expresó su gratitud hacia los chaqueños por la confianza depositada en su gestión: «Gracias por esa confianza que hoy nos permite revertir años de injusticias y fantasías. Nos hicieron creer que llegarían cien mil empleos, pero solo dejaron pobreza. Hoy estamos de pie, recuperando la dignidad del trabajo y la verdad frente a tantas mentiras que nos dijeron», afirmó.

El mandatario recordó que, al asumir, muchos sectores ligados al poder anterior intentaron condicionarlo: «Nos decían que, si no les dábamos lo que pedían, nos iban a sacar. No solo no me sacaron de la Casa de Gobierno, sino que los sacamos nosotros de las rutas y terminamos con los intermediarios».

En este sentido, también remarcó el entramado de corrupción que «durante 16 años ató a fundaciones y cooperativas fantasmas que se enriquecían con la necesidad de la gente», y aseguró que su gobierno está recuperando viviendas, recursos y espacios públicos que «habían sido usados como mansiones y salones de lujo por los gerentes de la pobreza».

La Lista 503 en Concepción del Bermejo.

El gobernador también se refirió los avances en materia productiva y social: «Recuperamos el frigorífico de Pampa del Infierno, y hoy los productores caprinos venden su producción. Antes les daban un paquete de harina; hoy tienen dignidad y mercado. Así como avanzamos con el segundo acueducto, una obra que prometieron durante 16 años y estaba abandonada».

Finalmente, Zdero convocó a los chaqueños a ratificar el rumbo del cambio: «Este 26 de octubre no va a hacer falta llevar boleta, solo el DNI para marcar en el casillero violeta, el de la Lista 503. Desde Concepción del Bermejo tiene que escucharse fuerte ese grito de libertad y esperanza, porque Chaco Puede».

SCHNEIDER: «SOLO HAY DOS CAMINOS: CONTINUAR EL CAMBIO O VOLVER A LA CORRUPCIÓN»

La vicegobernadora y candidata a senadora nacional, Silvana Schneider, ratificó su compromiso de acompañar al gobernador Zdero y al pueblo chaqueño en esta nueva etapa de transformación.

«Acepté esta candidatura porque me la pidió nuestro gobernador, nuestro líder político. Vamos a acompañar este nuevo tiempo de desarrollo, crecimiento y oportunidades para el Chaco», sostuvo.

Schneider instó a los chaqueños a participar activamente en las urnas: «Es importante que vayamos a votar y abracemos el Chaco que nos merecemos, para que no vuelvan la corrupción, la impunidad ni los gerentes de la pobreza. Solo hay dos opciones: ratificar el cambio iniciado en 2023 o volver a quienes destruyeron la provincia».

Asimismo, recordó los efectos del desgobierno anterior: «Nos dejaron una provincia con el 76% de pobreza, el peor índice educativo del país, galpones con medicamentos vencidos y una inseguridad dominada por los piqueteros. Hoy tenemos un gobernador que está reconstruyendo y poniendo de pie al Chaco. Por eso, desde aquí decimos con fuerza: ¡Kirchnerismo nunca más! ¡Capitanich nunca más!».

AGÜERO: «EL 26 DE OCTUBRE LE DECIMOS BASTA AL POPULISMO CORRUPTO»

El candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, agradeció el acompañamiento de los militantes del Departamento Almirante Brown y llamó a no permitir que la apatía le gane al cambio: «Venimos de 16 años de corrupción y 20 de populismo que destruyeron las bases del país. Nos dejaron el 76% de pobreza, los peores índices educativos y un Estado devastado. Hoy estamos reconstruyendo con trabajo y con valores».

«Este 26 de octubre tenemos que hacer que se escuche fuerte el grito de basta: basta de populismo, de mentiras, de los mismos de siempre. Con dos marquitas —una arriba y otra abajo— en la Lista 503, la violeta, vamos a consolidar el cambio y construir el Chaco que soñamos», concluyó.