Culminó la reparación del primer acueducto: vuelve el agua a distintas localidades

Desde Sameep, a través del Departamento Acueducto, culminaron la reparación de un tramo de cañería del Primer Acueducto del Interior, a la altura del puente Río Negro en la ciudad de Barranqueras y se restablece el servicio paulatinamente, tras comenzar el bombeo.

«Nuestro objetivo es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia y por ello trabajamos arduamente para dar respuesta a cada inconveniente», expresó el presidente de la empresa estatal, Nicolás Diez.

«Agradecemos el esfuerzo de las cuadrillas, que día a día abordan cada desafío con profesionalismo para asegurar un suministro continuo y de calidad», acotó el titular de la empresa estatal.

Reparación del Primer Acueducto.

Por su parte, el jefe de Departamento Acueductos de Sameep, Germán Ojeda Silva, manifestó que «ya están culminadas las tareas en este tramo, ahora resta que el servicio se normalice progresivamente, recuperando la presión y el caudal adecuado».

«Resaltamos la labor y la buena predisposición de los agentes que a toda hora están trabajando en beneficio de los usuarios de toda la provincia», sostuvo Ojeda Silva.