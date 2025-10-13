LA LISTA 503 EN CHARATA: “ESTE 26 VOTEMOS POR EL CHACO QUE PRODUCE, TRABAJA Y QUE NO SE RINDE” AFIRMÓ SILVANA SCHNEIDER

Los candidatos a senadores y diputados nacionales de la lista 503, color violeta, estuvieron este domingo en la ciudad de Charata, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Allí, se acercaron a los vecinos para transmitir las propuestas de renovación de este proyecto político que busca continuar transformando la provincia con trabajo, orden y en defensa de los chaqueños.

Leandro Zdero estuvo reafirmando su respaldo y confianza en los candidatos que se postulan para representar y defender los intereses del Chaco en el Congreso de la Nación. Destacó la trascendencia de los comicios legislativos y llamó a votar para defender la democracia. “Quiero pedirles que este 26 realmente hagamos el esfuerzo para que valga la pena lo que construimos hasta acá”, expresó y mencionó: “Estas elecciones no son solo una jornada más, sino la oportunidad de consolidar los cambios iniciados en la provincia”.

En ese marco, realizó un fuerte contraste con el kirchnerismo que gobernó durante 16 años la provincia. “Ellos se metieron con la educación, con la salud, rompieron el futuro de los chicos y de las familias al dejar que el narcotráfico avance en el Chaco. Nosotros pusimos nuevamente el foco en el docente, en el médico y en el policía. Gobernamos con transparencia y gestionamos para que los recursos de los chaqueños sean para los chaqueños”, indicó.

Zdero hizo hincapié en la importancia de llevar candidatos honestos y trabajadores como lo hace la lista 503. “Esta lista, la 503, la violeta, lleva a hombres y mujeres con coraje y compromiso, pero fundamentalmente a personas que van a defender a los chaqueños en el Congreso”, subrayó.

NO PODEMOS DEJAR QUE OTROS DECIDAN POR NOSOTROS. HAY QUE IR A VOTAR

“Nos falta mucho por hacer, pero hemos logrado mucho en tan solo un año y nueve meses de gestión. Compramos 300 mil libros para acompañar a los chicos, incorporamos 60 ambulancias con recursos propios, reactivamos frigoríficos en Pampa del Infierno y en el Impenetrable”, ejemplificó Zdero sobre algunos de los logros de la gestión y agregó: “Se puede transformar la provincia con trabajo, orden y planificación”.

Para finalizar, instó a los charatenses a acompañar con su voto a la lista 503 el próximo domingo 26 de octubre. “No podemos dejar que otros decidan por nosotros. Hay que ir a votar, defender lo que hemos construido hasta este momento y ratificarlo en las urnas”, cerró.

SILVANA SCHNEIDER: “CON TRABAJO, ESFUERZO Y CONVICCIÓN SEGUIREMOS TRANSFORMANDO AL CHACO”

La vicegobernadora y candidata a senadora, Silvana Schneider, se mostró profundamente emocionada al estar presente en Charata, lugar de donde ella es oriunda, y mencionó: “Esta candidatura representa un gran orgullo y estoy convencida de que, con trabajo, esfuerzo y honestidad, seguiremos transformando al Chaco tal como sabemos hacerlo. Este 26 de octubre tenemos la enorme responsabilidad de ir a votar pero, por sobre todas las cosas, de dejar atrás la corrupción, la impunidad, a los gerentes de la pobreza y a los piqueteros”, advirtió Schneider y añadió: “Acá tenemos al gobernador Zdero, quien está poniendo de pie a la provincia, y debemos darle todas las herramientas que necesita para la construcción de la provincia que merecemos”.

GUILLERMO AGÜERO: “HAY QUE VOTAR POR LA PROSPERIDAD, EL DESARROLLO Y DEJAR DEFINITIVAMENTE EL PASADO ATRÁS”

El candidato a diputado nacional, Guillermo Agüero, explicó que en estos comicios “no se votan más o menos bancas en el Senado o en la Cámara de Diputados, se vota un verdadero proyecto de país y de la provincia del Chaco”. “El 26 de octubre debemos votar por la prosperidad, el desarrollo y la previsibilidad. Hay que enterrar definitivamente el pasado y construir el futuro para nuestros hijos y las generaciones venideras”, cerró.

JUAN CRUZ GODOY: “ESTE 26 DE OCTUBRE TENEMOS LA OPORTUNIDAD DE CONSOLIDAR EL CAMBIO”

El candidato a senador, Juan Cruz Godoy, manifestó su alegría de estar presente en la localidad de Charata y afirmó: “Este 26 de octubre tenemos la oportunidad de consolidar el cambio que tanto esfuerzo nos costó construir, y por eso los invito a defender nuestras ideas y nuestra lista, integrada por personas que vienen del trabajo, de la actividad privada y de la gestión pública, comprometidas a transformar de manera definitiva la provincia y el país”.