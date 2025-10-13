Obras Finales Para Poner En Funcionamiento El Nuevo Angiógrafo De Alta Tecnología, En El Hospital Pediátrico

El Ministerio de Infraestructura, Obras y Servicios Públicos, en coordinación con el Ministerio de Salud del Chaco, por pedido del Gobernador, avanzan con las etapas finales de la adecuación del espacio donde se instaló el nuevo equipo radiológico Angiógrafo Philips Azurion 5 C20, destinado al Hospital Pediátrico “Avelino Castelán” de Resistencia.

El equipamiento ya se encuentra instalado y en fase de pruebas técnicas, mientras se ultiman los detalles de la obra. El proyecto fue elaborado y ejecutado de manera urgente ante el vencimiento del plazo de entrega del equipo por parte del Ministerio de Salud de la Nación, lo que exigió una rápida planificación y adecuación del presupuesto disponible para concretar su instalación.

Debido a la necesidad de contar con un espacio adaptado y en condiciones de funcionamiento inmediato, se resolvió desarrollar la obra desde cero en el Centro de Actividades Binucleares (CABIN) del Hospital Perrando. El proyecto contempló la construcción y adecuación de todas las áreas necesarias, cumpliendo con las normas técnicas y edilicias vigentes, lo que permitió avanzar con rapidez en la puesta en marcha del servicio.

El ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, destacó el trabajo articulado : “Esta obra es el resultado de una planificación conjunta y una ejecución rápida ante una necesidad urgente. Hoy estamos en la etapa final y muy cerca de que el nuevo angiógrafo funcione a pleno”.

Tecnología avanzada

La nueva sala de hemodinamia contará con más de 520 m² distribuidos entre áreas administrativas, técnicas y médicas, e incluirá sectores de admisión, preparación y recuperación de pacientes, sala de procedimientos, comando, depósitos y conexión directa con los quirófanos del Hospital Pediátrico y del cuerpo 6 del Perrando, asegurando rapidez en la atención de urgencias.

El Angiógrafo Philips Azurion 5 C20 incorpora las tecnologías más avanzadas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares. Además, ofrece imágenes digitales de alta precisión y almacenamiento en red, compatible con el sistema DICOM para la gestión informatizada de la información médica.

Con esta incorporación, el Hospital se consolida como centro de referencia regional en diagnóstico y tratamiento cardiovascular.

Con los trabajos próximos a finalizar, el angiógrafo se prepara para entrar en servicio y brindar atención especializada a pacientes de distintas áreas médicas, consolidando un nuevo avance en materia de infraestructura sanitaria para la provincia.