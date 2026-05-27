Avanzan las obras de electrificación rural en Las Breñas

El Gobierno del Chaco, a través del Ministerio de Infraestructura y la Subsecretaría de Energía, avanza con las obras de electrificación rural en distintos parajes de Las Breñas, en el marco del programa Luz Rural.

Los trabajos tienen el objetivo de «ampliar el acceso al servicio eléctrico y mejorar la calidad de vida de las familias del interior provincial», informaron oficialmente.

En ese marco, el ministro de Infraestructura, Hugo Domínguez, junto al intendente de Las Breñas, Víctor Machuca, recorrió y verificó el avance de los trabajos que beneficiarán a 29 nuevos usuarios rurales de los parajes El Puca, Colonia Necochea, Santa Elena, Colonia Juan Larrea, Pampa Iporá Guazú, Pampa Sanata y Legua 60.

La obra, que implica una inversión de alrededor de 390 millones de pesos, contempla la provisión de materiales y el montaje de 21,59 kilómetros de líneas de media tensión de 7,62 KV, además de 3,97 kilómetros de líneas monofásicas de baja tensión, al tiemo que también se prevé la instalación de 21 transformadores monofásicos de 5 KVA.

Desde el Gobierno indicaron que el suministro y la atención de los nuevos usuarios estarán a cargo de la Cooperativa Agropecuaria Las Breñas Ltda. y de la Cooperativa Eléctrica Tres Estacas, fortaleciendo además el trabajo articulado entre el Estado provincial y las entidades locales.