Mariela Soto destacó el acompañamiento a productores y celebró el lanzamiento de un nuevo programa para el sector

La intendente de Colonia Popular, Mariela Soto, participó del lanzamiento de un programa destinado a fortalecer el acompañamiento a pequeños y medianos productores, y expresó su entusiasmo por la llegada de nuevas herramientas para el sector rural.

Durante su intervención, Soto remarcó la importancia de respaldar a quienes trabajan la tierra y producen alimentos para toda la comunidad.

“Necesitamos llegar a los productores y acompañarlos, porque lo que sale del campo es fundamental y llega a todos los hogares”, sostuvo.

La jefa comunal explicó que desde el municipio de Colonia Popular y también en Puerto Bastiani vienen desarrollando tareas de apoyo permanente, como laboreo de tierra, desmalezado y asistencia directa a pequeños productores.

Sin embargo, consideró que aún hace falta profundizar las políticas públicas destinadas al sector.

“Siempre decíamos que faltaba una mirada especial para los productores. Como hija de productor sé lo difícil que es enfrentar la sequía, las heladas o las lluvias intensas”, expresó.

Soto señaló que el nuevo programa genera grandes expectativas porque contempla asesoramiento técnico e insumos necesarios para sostener la producción ante situaciones climáticas adversas.

En ese sentido, recordó los daños ocasionados recientemente por un tornado en la zona, que afectó a productores que trabajan con cobertores y estructuras protegidas.

“Cuando una inclemencia climática destruye esos espacios, volver a empezar cuesta muchísimo. Ahí es donde el Estado debe estar presente para acompañar y ayudar a resurgir”, afirmó.

Finalmente, la intendente aseguró que el desarrollo del Chaco depende del trabajo y la producción, y manifestó su confianza en que el programa pueda transformarse en una herramienta concreta para fortalecer al sector productivo provincial.

“Hay que apostar siempre al que trabaja y produce. Este programa nos entusiasma mucho y tenemos la esperanza de que sea muy beneficioso para nuestros pequeños y medianos productores”, concluyó.