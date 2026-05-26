Marcelo Angione destacó el apoyo a productores y el impacto del polo en el crecimiento de Makallé

El intendente de Makallé, Marcelo Angione, valoró el lanzamiento de nuevas herramientas destinadas a pequeños y medianos productores y aseguró que el acompañamiento al sector agroindustrial resulta fundamental para el desarrollo de las economías regionales.

“El productor necesita asistencia y estas herramientas hay que aprovecharlas y aprender cómo funcionan”, expresó el jefe comunal, al referirse al programa impulsado por la provincia.

Angione recordó que desde el municipio ya trabajan hace varios años con una Secretaría de Agroindustria creada especialmente para potenciar la producción local y generar valor agregado en los productos de la zona.

“Queremos darle un valor agregado a lo que producimos y sería muy importante que este programa pueda aplicarse en nuestra región”, señaló.

Por otra parte, el intendente también se refirió al torneo de polo realizado recientemente en Makallé, evento que tuvo una importante repercusión provincial y reunió a jugadores de distintas provincias argentinas.

Si bien aclaró que este tipo de competencias ya se habían desarrollado anteriormente en la localidad, explicó que esta edición alcanzó mayor trascendencia por el nivel del certamen y la participación de destacados equipos.

“El broche de oro fue la presencia del gobernador, que visitó el predio y acompañó este emprendimiento impulsado por Luis Ferreira”, destacó.

El mandatario comunal remarcó que el club hípico donde se desarrolló el torneo no solo fomenta la práctica deportiva, sino que también ofrece capacitación en equitación y manejo de caballos, generando además movimiento económico y empleo local.

“Detrás de este tipo de eventos hay muchas personas trabajando: quienes preparan la cancha, alimentan y cuidan a los animales, entrenan los caballos y sostienen toda la actividad”, afirmó.

Angione sostuvo además que el polo comenzó a posicionar a Makallé a nivel provincial y regional, despertando interés incluso entre otros intendentes y referentes de distintas localidades.

Finalmente, destacó que el municipio continúa apostando a eventos culturales, deportivos y tradicionales como herramientas de crecimiento y promoción turística.

En ese sentido, recordó que la localidad ya se prepara para una nueva edición de la tradicional Fiesta del Ternero, que este año celebrará 33 años de realización.

“No queremos dejar caer nuestras tradiciones porque son parte de la identidad y del crecimiento de Makallé”, concluyó.