Secuestran plantas de marihuana en un domicilio de Samuhú

En la tarde del lunes, personal policial de la Comisaría de Samuhú, dependiente de la Supervisión Zona XII del Departamento Zona Interior Villa Ángela, realizó un procedimiento en el barrio El Timbó de esa localidad, donde fueron secuestradas cinco plantas de cannabis sativa (marihuana).

El operativo se llevó a cabo alrededor de las 18:30, tras tareas investigativas y datos aportados por fuentes confiables que señalaban la existencia de una plantación en un domicilio de la zona.

Al arribar al lugar, los agentes se entrevistaron con la moradora, Martina Abeldaño, de 49 años, quien reconoció poseer las plantas y explicó que uno de sus descendientes atraviesa un problema de consumo. De manera voluntaria, la mujer entregó las cinco plantas que se encontraban en la vereda de su vivienda.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Antidrogas N° 1, a cargo del doctor Hugo Fedorchuk y la doctora Andrea Natalia Pessano, se ordenó el secuestro formal de las plantas, determinándose que no era necesario realizar test de narcóticos debido a la evidente característica de las mismas.

No se adoptaron medidas restrictivas contra la propietaria del inmueble, y el procedimiento concluyó con el correspondiente acta labrada en presencia de testigos.

El operativo fue encabezado por el subcomisario Adrián Casco, jefe de la Comisaría de Samuhú, quien informó que las actuaciones continuarán bajo las directivas de la Fiscalía Antidrogas interviniente.

