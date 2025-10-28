La Libertad Avanza frustró el intento de Magda Ayala de convertir a Barranqueras en su bastión

La intendente perdió en su propio territorio por más de 4.000 votos frente al oficialismo nacional y provincial.

La elección legislativa nacional dejó una de sus mayores sorpresas en la ciudad portuaria: La Libertad Avanza se impuso ampliamente en el distrito gobernado por Magda Ayala, quien aspiraba a consolidar allí su principal base política.

La jefa comunal fue una de las dirigentes de Fuerza Patria que sufrió el golpe más duro en la jornada electoral. Su candidatura a senadora nacional —en el segundo lugar detrás de Jorge Capitanich— no logró revertir la tendencia adversa ni capitalizar su gestión al frente del municipio.

De acuerdo con los datos oficiales, La Libertad Avanza obtuvo 17.734 votos en la categoría Senadores, mientras que Fuerza Patria alcanzó 13.734 sufragios, lo que representa una diferencia superior a los 4.000 votos. En tercer lugar se ubicó el Frente Vamos Chaco, con 984 votos. La distancia se mantuvo en la categoría Diputados, confirmando la supremacía libertaria en ambas listas.

El resultado fue interpretado como una derrota en condición de local para Ayala, que había intentado proyectar a Barranqueras como bastión del nuevo espacio peronista. No obstante, el desgaste interno, las disputas con figuras como Claudia Panzardi y los cruces previos con Jorge Capitanich —con quien luego recompuso vínculos para las nacionales—, parecen haber incidido en el ánimo del electorado.

A ello se suma un clima de malestar dentro del municipio, con reclamos de los trabajadores por salarios y condiciones laborales, un factor que pudo haber influido en la caída del acompañamiento político.

El revés de Ayala genera repercusiones en el peronismo provincial, que ve cómo uno de sus históricos bastiones metropolitanos pasó a manos del espacio liderado por el gobernador Leandro Zdero y el presidente Javier Milei.

En el Gran Resistencia, el desempeño libertario replicó el fenómeno: el oficialismo se impuso en varios distritos estratégicos, consolidando su avance en el área metropolitana y confirmando una tendencia de reconfiguración del mapa político chaqueño.