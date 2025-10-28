Resistencia: SAMEEP realizó múltiples reparaciones para garantizar el servicio

Una de las principales intervenciones se realizó en el Acueducto Carpincho Macho, en calle Ushuaia al 1.960, donde se detectó la rotura de un caño de 315 mm. Tras las tareas de reparación, el servicio fue restablecido en los barrios Carpincho Macho, chacras 137 y 214, y en las zonas aledañas a Ruta 11 hasta la rotonda de Ruta 16.

Además, se efectuaron otras dos reparaciones producto de daños ocasionados por terceros: una en calles Juan Manuel de Rosas y Dr. Juan Diego Morgan, sobre una cañería de 100 mm; y otra en calle Ameri al 3.515, donde se reparó una rotura en un conducto de 75 mm.

Los trabajadores de Sameep llevaron adelante estas múltiples reparaciones en distintos puntos de Resistencia, dando respuesta a los inconvenientes detectados en la red y a las demandas de los usuarios. En este sentido, el presidente de la empresa estatal, Nicolás Diez, destacó el compromiso del personal y la importancia del trabajo constante para mantener un servicio de calidad.

“Nuestro objetivo es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia y por ello trabajamos arduamente para dar respuesta a cada inconveniente. Agradecemos el esfuerzo de las cuadrillas de la Gerencia de Servicios, que día a día enfrentan cada desafío con profesionalismo”, expresó Diez.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, informó que las tareas ya fueron finalizadas en los distintos frentes, permitiendo la normalización progresiva del servicio.

“Resaltamos la labor y la predisposición de los agentes que a toda hora trabajan en beneficio de los usuarios de toda la provincia”, concluyó.