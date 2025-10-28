Resistencia: SAMEEP realizó múltiples reparaciones para garantizar el servicio

Screenshot_20251027-2128302

Una de las principales intervenciones se realizó en el Acueducto Carpincho Macho, en calle Ushuaia al 1.960, donde se detectó la rotura de un caño de 315 mm. Tras las tareas de reparación, el servicio fue restablecido en los barrios Carpincho Macho, chacras 137 y 214, y en las zonas aledañas a Ruta 11 hasta la rotonda de Ruta 16.

 

Además, se efectuaron otras dos reparaciones producto de daños ocasionados por terceros: una en calles Juan Manuel de Rosas y Dr. Juan Diego Morgan, sobre una cañería de 100 mm; y otra en calle Ameri al 3.515, donde se reparó una rotura en un conducto de 75 mm.

Los trabajadores de Sameep llevaron adelante estas múltiples reparaciones en distintos puntos de Resistencia, dando respuesta a los inconvenientes detectados en la red y a las demandas de los usuarios. En este sentido, el presidente de la empresa estatal, Nicolás Diez, destacó el compromiso del personal y la importancia del trabajo constante para mantener un servicio de calidad.

“Nuestro objetivo es garantizar un servicio óptimo de agua potable en toda la provincia y por ello trabajamos arduamente para dar respuesta a cada inconveniente. Agradecemos el esfuerzo de las cuadrillas de la Gerencia de Servicios, que día a día enfrentan cada desafío con profesionalismo”, expresó Diez.

Por su parte, el gerente de Servicios, Maximiliano San Martín, informó que las tareas ya fueron finalizadas en los distintos frentes, permitiendo la normalización progresiva del servicio.

“Resaltamos la labor y la predisposición de los agentes que a toda hora trabajan en beneficio de los usuarios de toda la provincia”, concluyó.

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.53.24

La Municipalidad Acompañó La Primera Maratón del Instituto de Educación Superior de Educación Física

571351985_1146950904207721_5503814938824081867_n

El Museo Histórico de Puerto Tirol recibió visitas educativas y la presencia del músico Julio Cáceres

570091273_825935336859067_8269996929920947419_n

Continúan las obras de bacheo y provisión de agua en Villa Ángela

Te pueden interesar

bbx_188756676_7b73dd92-2e25-44fa-8f53-5ed375dedf3a

La Libertad Avanza frustró el intento de Magda Ayala de convertir a Barranqueras en su bastión

Screenshot_20251027-2128302

Resistencia: SAMEEP realizó múltiples reparaciones para garantizar el servicio

IMG-20251027-WA0015

Resistencia: efectivos de la Policía del Chaco lograron detener a un uruguayo que tenía pedido de captura

WhatsApp Image 2025-10-27 at 10.53.24

La Municipalidad Acompañó La Primera Maratón del Instituto de Educación Superior de Educación Física

571351985_1146950904207721_5503814938824081867_n

El Museo Histórico de Puerto Tirol recibió visitas educativas y la presencia del músico Julio Cáceres