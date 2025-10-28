Sin alerta, se esperan chaparrones y lloviznas durante toda la jornada

Este martes por la madrugada, la ciudad de Resistencia y sus alrededores amanecieron con intensas lluvias, las cuales estaban previstas por el Servicio Meteorológico Nacional.

De la misma forma, el organismo anuncia chaparrones y lloviznas fuertes a lo largo de toda la jornada, incluso hasta la noche, con una temperatura que oscilará entre los 16° y los 22°.

Sin embargo, a pesar de la intensidad de las precipitaciones, no rige ningún alerta meteorológico en la región.

Para el resto de la semana, se espera cielo parcialmente nublado, con mínimas que irán de los 13° a los 15°, y máximas de entre 22° y 29°.

Registro de la Policía del Chaco hasta la hora 7.

Zona Metropolitana

Resistencia (Jefatura) 07 mm

Cote Lai 10 mm

Basail 10 mm

Barranqueras 05 mm

Zona Interior Saenz Peña

Sáenz Peña 08 mm

Pcia. Plaza 06 mm

Quitilipi 05 mm

Zona Interior Villa Angela

Chorotis 12 mm

Haumonia 10 mm

Samuhu 05 mm

Zona Interior Charata

Pampa del Infierno 08 mm

Concep. del Bermejo 06 mm

Campo Largo 05 mm

Zona Interior Gral. San Martin

Pampa del Indio 03 mm

Colonia Elisa 02 mm

Zona Interior J. J. Castelli

Miraflores 25 mm

Sauzalito 25 mm

Tres Isletas 15 mm