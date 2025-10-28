Sin alerta, se esperan chaparrones y lloviznas durante toda la jornada

156212w850h480c.jpg

Este martes por la madrugada, la ciudad de Resistencia y sus alrededores amanecieron con intensas lluvias, las cuales estaban previstas por el Servicio Meteorológico Nacional.

De la misma forma, el organismo anuncia chaparrones y lloviznas fuertes a lo largo de toda la jornada, incluso hasta la noche, con una temperatura que oscilará entre los 16° y los 22°.

Sin embargo, a pesar de la intensidad de las precipitaciones, no rige ningún alerta meteorológico en la región.

Para el resto de la semana, se espera cielo parcialmente nublado, con mínimas que irán de los 13° a los 15°, y máximas de entre 22° y 29°.

Registro de la Policía del Chaco hasta la hora 7.

Zona Metropolitana
Resistencia (Jefatura) 07 mm
Cote Lai 10 mm
Basail 10 mm
Barranqueras 05 mm

Zona Interior Saenz Peña
Sáenz Peña 08 mm
Pcia. Plaza 06 mm
Quitilipi 05 mm

Zona Interior Villa Angela
Chorotis 12 mm
Haumonia 10 mm
Samuhu 05 mm

Zona Interior Charata
Pampa del Infierno 08 mm
Concep. del Bermejo 06 mm
Campo Largo 05 mm

Zona Interior Gral. San Martin
Pampa del Indio 03 mm
Colonia Elisa 02 mm

Zona Interior J. J. Castelli
Miraflores 25 mm
Sauzalito 25 mm
Tres Isletas 15 mm

Más Noticias

WhatsApp Image 2025-10-28 at 06.41.06 (1)

Barranqueras: Intentó robar a la esposa de un policía y terminó abatido

bbx_188756676_7b73dd92-2e25-44fa-8f53-5ed375dedf3a

La Libertad Avanza frustró el intento de Magda Ayala de convertir a Barranqueras en su bastión

9909ad9b-8b47-403d-8197-56b79067ba43

EL GOBIERNO PROVINCIAL ANUNCIÓ EL PAGO DE SUELDOS PARA JUBILADOS Y ACTIVOS

Te pueden interesar

b22b7d72-1a93-4aba-be01-306a206b17bc-1

Partió el primer cargamento de sandías desde Castelli a Uruguay

aguilar-eduardo-01

Eduardo Aguilar: “Esta democracia del voto en contra hay que revertirla con un mensaje sensato”

434144w790h481c.jpg

Villa cuenta los minutos para su estreno ante Independiente BBC

434117w557h372c.jpg

Cipolini: «Es una oportunidad para corregir errores y fortalecer logros»

WhatsApp Image 2025-10-28 at 06.29.52

Detuvieron a dos hombres con un arsenal de armas y un uniforme policial