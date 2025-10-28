Sin alerta, se esperan chaparrones y lloviznas durante toda la jornada
Este martes por la madrugada, la ciudad de Resistencia y sus alrededores amanecieron con intensas lluvias, las cuales estaban previstas por el Servicio Meteorológico Nacional.
De la misma forma, el organismo anuncia chaparrones y lloviznas fuertes a lo largo de toda la jornada, incluso hasta la noche, con una temperatura que oscilará entre los 16° y los 22°.
Sin embargo, a pesar de la intensidad de las precipitaciones, no rige ningún alerta meteorológico en la región.
Para el resto de la semana, se espera cielo parcialmente nublado, con mínimas que irán de los 13° a los 15°, y máximas de entre 22° y 29°.
Registro de la Policía del Chaco hasta la hora 7.
Zona Metropolitana
Resistencia (Jefatura) 07 mm
Cote Lai 10 mm
Basail 10 mm
Barranqueras 05 mm
Zona Interior Saenz Peña
Sáenz Peña 08 mm
Pcia. Plaza 06 mm
Quitilipi 05 mm
Zona Interior Villa Angela
Chorotis 12 mm
Haumonia 10 mm
Samuhu 05 mm
Zona Interior Charata
Pampa del Infierno 08 mm
Concep. del Bermejo 06 mm
Campo Largo 05 mm
Zona Interior Gral. San Martin
Pampa del Indio 03 mm
Colonia Elisa 02 mm
Zona Interior J. J. Castelli
Miraflores 25 mm
Sauzalito 25 mm
Tres Isletas 15 mm