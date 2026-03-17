La Libertad Avanza en La Leonesa: encuentro con el intendente, productores y comerciantes

Dirigentes de La Libertad Avanza en el Chaco visitaron este lunes la localidad de La Leonesa, donde mantuvieron reuniones institucionales y encuentros con distintos actores del sector productivo y comercial.

La comitiva estuvo integrada por el presidente de La Libertad Avanza Chaco, Alfredo «Capi» Rodríguez; el senador nacional Juan Cruz Godoy; la diputada nacional Rosario Goitia; la diputada provincial Mayra «Pili» Jarenko; y el dirigente Alfredo Moreno.

Durante la jornada, el equipo mantuvo una reunión con el intendente de la localidad, José Carbajal, con quien dialogaron sobre la situación económica y productiva de la región.

“Estamos recorriendo distintas localidades de la provincia para hablar con productores y escuchar de primera mano cuáles son sus preocupaciones y expectativas”, señaló Rodríguez tras el encuentro.

El dirigente explicó que durante la reunión con el jefe comunal se intercambiaron puntos de vista sobre la situación del país y las políticas económicas que impulsa el gobierno nacional.

“Nos reunimos con el intendente José Carbajal para explicarle las ideas de la libertad y de La Libertad Avanza respecto del crecimiento económico del país. Tuvimos algunos puntos de diferencia, pero coincidimos en que la Argentina va a salir adelante con medidas que favorezcan a los productores”, afirmó.

Además del encuentro institucional, la delegación recorrió comercios de la localidad y mantuvo conversaciones con comerciantes y vecinos para conocer su mirada sobre lo que la Argentina y la región necesitan.

“También visitamos comercios y hablamos con comerciantes para escuchar su diagnóstico sobre la realidad económica. Es importante estar cerca, escuchar y entender qué está pasando en cada lugar”, agregó Rodríguez.

Desde este espacio político señalaron que estas recorridas forman parte de una agenda territorial que busca fortalecer el diálogo con distintos sectores de la provincia y promover las ideas de la libertad vinculadas al desarrollo productivo y al crecimiento económico.