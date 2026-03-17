Demoran a un hombre por tener cocaína en su poder

Ef ectivos de la Policía del Chaco demoraron a un hombre de 37 años durante un control sobre Ruta Nacional N° 11, en la ciudad de Resistencia.

El procedimiento fue realizado por personal de Policía Caminera, quienes al identificar al conductor de una motocicleta y efectuar la requisa correspondiente, hallaron un envoltorio con sustancia blanquecina.

Con intervención de personal especializado, la sustancia fue sometida a prueba de campo, arrojando resultado positivo para cocaína, con un peso de 6,9 gramos.