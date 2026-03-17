Puerto Vilelas gestiona obras para mejorar la conectividad rural en la zona de 5 Bocas

Autoridades de Puerto Vilelas avanzan en gestiones para concretar una obra clave para la conectividad rural, vinculada a la construcción de un puente en la zona conocida como 5 Bocas.

En ese marco, una comitiva local visitó la Jefatura de Zona I de la Dirección de Vialidad Provincial del Chaco, donde fue recibida por el ingeniero Marcos Steeman. Durante el encuentro se realizó la entrega formal de una resolución del Concejo Municipal y una nota de solicitud firmada por el intendente Marcelo González, en la que se solicita la estructura necesaria para avanzar con la obra.

El proyecto apunta a mejorar la transitabilidad y garantizar mayor seguridad en el traslado de los vecinos de la zona rural, especialmente en períodos de lluvias, cuando se dificulta el acceso.

La delegación estuvo integrada además por el presidente del Concejo, Guillermo Soria; la concejala Zulma Monzón; y el delegado Bacilio Ramírez, quienes acompañaron la gestión ante el organismo provincial.

Desde el municipio destacaron la importancia de sostener este tipo de gestiones para dar respuesta a las demandas de la comunidad y avanzar en obras que mejoren la calidad de vida en las zonas rurales.