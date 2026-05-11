Patinadoras de Colonia Popular se destacaron en el Torneo Provincial de Patín

El Centro de Experiencias Creativas de Colonia Popular felicitó a las representantes locales que participaron del Primer Torneo Provincial de Patín, donde lograron sobresalientes resultados y dejaron en alto el nombre de la comunidad.

Entre las competidoras destacadas se encuentra Amira Aguat, quien obtuvo el primer puesto en su categoría, mientras que Elna Pertile alcanzó el cuarto lugar en la competencia.

Desde la institución remarcaron el orgullo que generan estos logros deportivos y reconocieron el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de las jóvenes patinadoras.

Asimismo, felicitaron a la profesora Giuliana Codutti por el trabajo realizado en la formación y acompañamiento de las deportistas.

“Felicitaciones chicas y a seguir disfrutando de los resultados que brinda la disciplina y el compromiso”, expresaron desde el Centro de Experiencias Creativas.