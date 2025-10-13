La Legislatura pone primera en el debate por el Presupuesto 2026

Esta no será una semana más en la Cámara de Diputados. A pesar de que la campaña de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre entra en la recta final, los legisladores provinciales intentarán morigerar el impacto que siempre tiene el cronograma electoral y avanzar con los primeros pasos en el análisis del proyecto del 2026 y la discusión son los sectores interesados en plantear expectativas e inquietudes antes de que el proyecto sea abordado por el pleno del Cuerpo.

La impronta de la semana comenzará a verse a media mañana de hoy. Es que, para las 10.30, está convocada la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura provincial, que tiene como eje de su temario el ingreso formal de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo. Se sabe que este espacio ha mostrado en los últimos meses más de una complicación que le impidió funcionar con normalidad; con lo cual, que hoy propicie el ingreso del proyecto será un avance considerable.

RONDA DE REUNIONES

Tanto en el oficialismo como en la oposición admiten que lograr los números necesarios para sesionar, tanto en comisiones como en la reunión ordinaria pautada para este miércoles, será algo más complicado que de costumbre. Sin embargo, por estas horas se están terminando de cerrar las convocatorias a los cuatro sectores con los que comenzaría la ronda de reuniones por el Presupuesto 2026.

Según pudo saber NORTE, de lograrse los acuerdos, este jueves y viernes concurrirán los representantes del Poder Judicial, del Tribunal Electoral, del Consejo de la Magistratura y del Comité Provincial de Prevención de la Tortura. Si bien la costumbre es concretar estos encuentros en el marco de la Comisión de Hacienda, los tiempos exigen celeridad, por lo que los distintos sectores serán convocados en días y horarios especiales. Hay que tener en cuenta que, luego de las charlas, el proyecto volverá al Ejecutivo para que los técnicos del gobierno terminen por pulir los detalles finales.

La incertidumbre que aún resta dilucidar es si la «ley de leyes» será votada por la actual composición parlamentaria o por la que se conformará a partir del 10 de diciembre. Las fuentes consultadas por este matutino estimaron que serán los actuales legisladores los que terminen sancionando el Presupuesto 2026.