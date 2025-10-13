Chaco pionero en la implementación del voto accesible en Braille para personas ciegas y con baja visión

WhatsApp Image 2025-10-13 at 11.51.27 (1)

La Junta Electoral Nacional – Distrito Chaco aprobó una nueva medida de inclusión para estas elecciones nacionales: una plantilla en Sistema Braille que reproduce la estructura de la Boleta Única de Papel (BUP), diseñada para que las personas ciegas o con disminución visual puedan votar de forma autónoma.

Esta iniciativa, que cuenta con la certificación del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH) y el CENOVI, contempla que en cada establecimiento de votación haya disponible una carpeta accesible, la cual podrá ser solicitada por el presidente de mesa en caso de ser requerida. La misma contiene:
– La plantilla en Braille
– Material explicativo en letra ampliada (macro tipo)
– Un código QR con explicación en formato audible
– Contenido accesible en Lengua de Señas Argentina (LSA)

La presidente del IPRODICH, Ana Mitoire destacó que «esta medida es un paso clave para garantizar el ejercicio pleno del derecho al voto de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones».

Además, informó que continúan las acciones de capacitación en toda la provincia sobre el uso de la Boleta Única de Papel en su versión accesible.

Con esta iniciativa, Chaco se posiciona como pionera a nivel nacional en políticas inclusivas que promueven el acceso y la participación democrática de las personas con discapacidad.

