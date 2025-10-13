Diputados piden la suspensión del juez Jorge Sinkovich

183372w850h548c.webp

Este lunes, los diputados provinciales Zulema Wanenesson, Maida With, Francisco Romero Castelán y Samuel Vargas, realizaron una presentación ante el Consejo de la Magistratura del Chaco, para que se investigue y se lo suspenda preventivamente, al juez Jorge Maiden Sinkovich, a cargo del Juzgado Civil y Comercial Nº 6 de Resistencia.

Los legisladores reclaman que se lo investigue de conformidad a los fundamentos de hecho y derecho que exponen en el escrito y que, posteriormente, se disponga su destitución.

«El magistrado fue parte de varios hechos de gravedad institucional en diversos juicios en trámite ante su tribunal, en los cuales ha adoptado medidas en violación al principio de razonabilidad, igualdad procesal – imparcialidad manifiesta- en perjuicio del erario del Estado Provincial», señalaron los denunciantes.

De esta manera, no cumplió con sus deberes «por mal desempeño en su cargo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos y/o cualquier otro hecho peculiar al cargo, calificado como delito por la legislación vigente», indicaron.

Según los diputados, piden que se lo investigue en seis causas que afectan al Estado provincial.

DENUNCIA-CONSEJO-MAGISTRATURA

