La Escuela N.º 27 de Colonia Popular realizó un viaje a la Isla del Cerrito tras ganar la Estudiantina 2025

Como premio por haber obtenido el primer puesto en la Estudiantina 2025 – Nivel Primario, los estudiantes de la Escuela N.º 27 de Colonia Popular participaron de una jornada recreativa y educativa en La Isla del Cerrito, organizada por el Centro de Experiencias Creativas Popular.

La actividad incluyó un recorrido histórico y cultural por distintos puntos de la localidad, seguido de un almuerzo en la Hostería del Sol y actividades recreativas durante la tarde, entre ellas el uso de la pileta del establecimiento.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa forma parte de un proceso iniciado en julio, orientado a promover la participación estudiantil y el acceso a espacios culturales y recreativos. Además, anticiparon que el programa continuará el próximo año.

Los docentes y coordinadores felicitaron a los alumnos por su desempeño y compromiso a lo largo de todo el ciclo de actividades.