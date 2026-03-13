La inflación de febrero en el Gran Resistencia fue del 2,1% y se ubicó por debajo del promedio nacional

El director de la Dirección Provincial de Estadística y Censos del Chaco, Matías Hisgen, confirmó que la inflación correspondiente al mes de febrero en el Gran Resistencia fue del 2,1%, un índice que se ubicó por debajo del registrado el mes anterior y también por debajo del promedio nacional.

Según explicó el funcionario, el relevamiento se realiza específicamente sobre el aglomerado del Gran Resistencia, una medición que se mantiene con la misma metodología desde hace varios años para poder comparar la evolución de los precios en la región.

“Fue un buen número porque estuvo por debajo del 3% que se registró el mes pasado y también por debajo del índice nacional”, señaló Hisgen, quien destacó que el dato resulta alentador dentro del proceso de desaceleración inflacionaria.

Los rubros que más aumentaron

De acuerdo con el informe, los mayores incrementos se registraron en el rubro mantenimiento del hogar, que incluye alquileres, electricidad y agua, con subas cercanas al 4,3%. En segundo lugar se ubicó el rubro educación, que mostró aumentos superiores al 3%, principalmente por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo.

El resto de los rubros medidos se ubicaron por debajo del promedio general, con variaciones inferiores al 2%, lo que contribuyó a mantener el índice general en niveles moderados.

Hisgen explicó que a nivel nacional el impacto de los servicios fue mayor, debido a que el rubro de alquileres y servicios públicos registró subas superiores al 7%, lo que empujó el índice inflacionario hacia arriba. También mencionó que el peso del gasto en salud, especialmente en prepagas, tiene mayor incidencia en la medición nacional.

Primera baja en un rubro completo

Uno de los datos llamativos del informe es que por primera vez un rubro completo registró variación negativa en el índice de precios de Resistencia. Según indicó el funcionario, se trató del rubro indumentaria y calzado, lo que significa que en promedio los precios de ese sector bajaron durante el mes.

Hasta ahora, las mediciones habían mostrado bajas en algunos productos o subrubros específicos, pero no en un rubro completo dentro del índice general.

La canasta alimentaria y el impacto de la carne

En cuanto a la canasta alimentaria, Hisgen explicó que los alimentos registraron aumentos por encima del promedio, principalmente impulsados por la suba de la carne.

El funcionario indicó que este incremento responde a diversos factores, entre ellos cuestiones vinculadas al stock ganadero y a la dinámica del mercado, además de la mayor posibilidad de exportación del producto.

A su vez, señaló que el aumento de la carne provocó cambios en los hábitos de consumo. “Hubo una reducción en el consumo de carne vacuna y muchas familias comenzaron a sustituirla por pollo, cerdo, huevo u otras alternativas”, explicó.

El impacto de la baja del consumo

Durante la entrevista también se abordó el efecto de la caída del consumo en el proceso de desaceleración inflacionaria. Hisgen reconoció que la reducción de la demanda interna es uno de los factores que inciden en la baja de los precios.

“Los procesos antiinflacionarios suelen tener una fase contractiva. En términos populares se podría decir que hay menos dinero circulando, y eso hace que los comercios bajen precios o reduzcan márgenes para poder vender”, explicó.

En ese sentido, agregó que muchos comerciantes han debido ajustar sus márgenes de ganancia para mover el stock y evitar que la mercadería quede sin vender.

Expectativas para los próximos meses

De cara a los próximos meses, el director de Estadística consideró que existen señales positivas que podrían sostener la desaceleración inflacionaria, aunque advirtió que el contexto internacional podría influir en la evolución de los precios.

Entre los factores a seguir de cerca mencionó el impacto de conflictos internacionales en el precio del petróleo y el comercio global, que podrían generar presiones inflacionarias a nivel mundial.

“Si esas variables externas no generan grandes sobresaltos, el proceso desinflacionario podría continuar”, concluyó.