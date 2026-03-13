Zdero recibió a autoridades de la Confederación Argentina de Handball para analizar la realización de un torneo nacional en Chaco

El gobernador del Chaco, Leandro Zdero, recibió este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno a autoridades de la Confederación Argentina de Handball, con quienes analizó la posibilidad de realizar en la provincia una competencia nacional de categoría mayores.

Del encuentro también participaron el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; el titular de Lotería Chaqueña, Lucas Apud; y el presidente de la Confederación Argentina de Handball, Carlos Ferrea. También estuvo presente Pablo Mujica.

Durante la reunión se presentó la propuesta de organizar en el Chaco un torneo nacional de handball para la categoría mayores, que convocaría a equipos de distintas provincias del país. La iniciativa prevé la participación de más de 47 equipos, lo que implicaría la llegada de aproximadamente 1.300 deportistas a la provincia.

Desde el gobierno provincial destacaron que este tipo de competencias deportivas tienen un impacto positivo no sólo en el desarrollo del deporte, sino también en la economía regional. En ese sentido, el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez, señaló que eventos de estas características permiten dinamizar sectores como la hotelería, la gastronomía y los servicios vinculados al turismo.

Durante el encuentro, los representantes de la Confederación también expusieron detalles sobre el trabajo que la entidad desarrolla a nivel nacional para promover y fortalecer la práctica del handball en todo el país.

Finalmente, Vázquez indicó que la propuesta resulta “muy interesante” y adelantó que se continuará trabajando de manera conjunta entre las autoridades provinciales y la Confederación Argentina de Handball para analizar los aspectos organizativos y logísticos necesarios para la posible realización del torneo en el Chaco.