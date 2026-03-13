Basail impulsa el Festival de la Buena Miel con capacitaciones y promoción del turismo local

El intendente de Basail, Hernán Paniagua, destacó el desarrollo del Festival de la Buena Miel como una iniciativa que busca fortalecer la producción local, promover la capacitación de los productores y posicionar a la localidad como un destino turístico vinculado a sus humedales y a la actividad apícola.

Durante una entrevista radial, el jefe comunal explicó que Basail cuenta con una fuerte tradición apícola y que gran parte de la producción se articula a través de la Cooperativa Apícola Palmares, ubicada a unos cinco kilómetros de la localidad. Allí se concentra la producción que luego se comercializa principalmente para exportación.

Paniagua señaló que actualmente la miel producida en la zona se exporta en tambores de 200 litros y que se está trabajando en el proceso de registrar una marca que permita avanzar en la comercialización con identidad propia. Según explicó, en la región se obtienen distintos tipos de miel, entre ellas la miel de palma, de color más claro, y la miel de monte, de tonalidad más oscura.

El intendente estimó que entre un 20 y un 30 por ciento de los productores locales se dedican específicamente a la apicultura, mientras que muchos otros la desarrollan como una actividad complementaria dentro de explotaciones familiares que también incluyen cultivos como batata, hortalizas u otros productos agrícolas.

El Festival de la Buena Miel no se limita a un evento cultural o musical, sino que incluye un programa de capacitaciones orientadas a fortalecer la producción y diversificar los productos derivados de la miel. Entre las actividades realizadas se encuentran talleres de educación financiera, capacitaciones sobre cerveza artesanal, elaboración de hidromiel y charlas vinculadas al uso del propóleo.

“Queremos que el festival no sea solamente un evento, sino también una oportunidad para ampliar el conocimiento y acompañar a nuestros productores y emprendedores”, sostuvo Paniagua.

Además de las capacitaciones, el municipio impulsa una propuesta turística vinculada a los humedales de la zona. En ese marco, se organizan actividades como kayak, ciclismo rural y avistaje de aves y fauna en el sector conocido como Bajo Méndez, una de las áreas naturales destacadas del entorno de Basail.

El intendente explicó que uno de los objetivos de la gestión municipal es comenzar a desarrollar formalmente el turismo local, articulando con organismos provinciales como el Instituto de Turismo del Chaco y el Ministerio de Producción. En ese sentido, adelantó que el municipio trabaja en la organización de una futura oficina de turismo que permita ordenar y potenciar esta actividad.

Paniagua también destacó el crecimiento del sector emprendedor en la localidad. Para el festival se abrió una convocatoria que reunió a productores y emprendedores de distintos rubros, especialmente gastronómicos. Entre las propuestas se destacan productos derivados de la miel, como jabones artesanales, bebidas y alimentos elaborados con este insumo.

Asimismo, el jefe comunal recordó que durante el último año se impulsaron proyectos productivos en otras áreas, como la producción de frutilla, a través de capacitaciones y asistencia técnica en articulación con el gobierno provincial.

“El objetivo es acompañar a quienes producen y emprenden, porque sabemos que son quienes generan movimiento económico y oportunidades en nuestra comunidad”, concluyó.