La Fiesta Nacional del Dorado en el Paso consagró a nuevos campeones

La 60° Festival Nacional del Dorado en Paso de la Patria, uno de los acontecimientos más destacados de la agenda turística de la provincia de Corrientes, se desarrolló del 13 al 17 de agosto. Hubo premios en efectivo, sorteos, stands y muchas propuestas para todo el público.

El grupo FansFishing se consagró campeón en pesca deportiva.

El grupo FansFishing se consagró campeón en pesca deportiva y obtuvo un premio de cinco millones de pesos.

En tanto, la entrerriana Adriana Zabala, del equipo Dolce Vita, se quedó con el galardón a la Pieza Mayor gracias a la captura de un ejemplar de 96 centímetros.

El equipo Dolce Vita de Entre Ríos, que se consagró al sacar una pieza de 96 centímetros.

Este año hubo 350 equipos. Los pescadores llegaron no solo desde distintos puntos del país (hubo muchos chaqueños), sino también de Brasil.

Las embarcaciones partieron muy temprano en Paso de la Patria.