Boca se sacó la mufa a puro gol ante Independiente Rivadavia

Boca cortó una racha de 12 partidos sin poder ganar al golear este domingo por 3 a 0 a Independiente Rivadavia en Mendoza, en juego de la 5ª fecha de la zona A del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol.

El primer gol lo hizo el arquero Ezequiel Centurión, en contra, a los 30 de la primera parte. El segundo lo hizo el ingresado Exequiel Zeballos, a los 42 del complemento. Y a los 44 otro que entró desde el banco, Alan Velasco, marcó su primer gol con la casaca de Boca y selló el 3-0.

De esta manera, el «Xeneize» dejó atrás una racha de cuatro meses sin ganar: el último triunfo había sido el 19 de abril por 2 a 0 como local ante Estudiantes por el torneo Apertura.

EL PARTIDO

En los primeros minutos ni Independiente Rivadavia ni Boca consiguieron adueñarse del control del encuentro, con gran fricción en la mitad del terreno de juego y sin ocasiones manifiestas de gol.

De a poco el equipo de Russo se paró en campo rival de la mano de Leandro Paredes y a partir de allí manejó las acciones, empujando a su rival. La chance más clara la tuvo el uruguayo Edinson Cavani, que una vez más de manera increíble pidió la pelota y se perdió el gol debajo del arco. De todas maneras, el «Xeneize» estaba bien y llegó al 1 a 0 a los 30, luego de una jugada en la que los mendocinos se metieron muy atrás y Leandro paredes entrando por la derecha tiró el centro al medio, la pelota se desvió primero en Bottari y luego dio en el arquero Centurión: gol en contra y 1 a 0 para el «Xeneize».

En el segundo tiempo, Independiente Rivadavia salió con otro ímpetu ofensivo. Se adelantó en el campo comandado por el colombiano Sebastián Villa y a partir de ahí empezó a generar chances. Sobre los 14 lo tuvo Thomas Ortega, que se media vuelta dentro del área, sacudió de zurda y la pelota rozó el travesaño.

Sobre los 18, Russo renovó la parte ofensiva para ganar en oxígeno y puso a Milton Giménez y Exequiel Zeballos por Cavani y Aguirre. Más tarde entraron Williams Alarcón y Alan Velasco. Y el «Xeneize» tuvo una chance clara con Milton Giménez, que la tiró por arriba.

El equipo de Alfredo Jesús Berti siguió empujando, aunque no encontró los caminos como para herir seriamente a Marchesín.

Y en el tramo del final el equipo de Miguel Russo lo liquidó con dos ingresados. A los 42 la metió Exequiel «Changuito» Zeballos, definiendo muy bien en el «pie a mano» tras una corrida por derecha. Y a los 44 la metió Alan Velasco, que entrando por izquierda definió, y la pelota, tras un leve desvío en el arquero, se metió pidiendo permiso contra el palo derecho. 3-0.

Fue victoria de Boca, exagerada en cuanto al resultado pero justa en el trámite, ya que el equipo de Miguel Russo fue superior en tierras mendocinas y se sacó la mufa.