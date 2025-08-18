Rumbo a octubre: todos los candidatos para que Chaco elija senadores y diputados

Las distintas alianzas que participarán de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre presentaron sus candidatos a diputados y senadores horas antes del cierre del plazo formal para presentar las nóminas.

En total, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales. Chaco renovará cuatro diputados y tres senadores.

El 26 de octubre, los chaqueños votarán entre las alianzas: La Libertad Avanza; Fuerza Patria; Vamos Chaco; el Frente Integrador; Nueva Etapa; Nuevo Espacio de Participación (NEPAR).

A continuación, todos los candidatos chaqueños de las alianzas para el 26 de octubre.

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Senadores nacionales

Titulares: Juan Cruz Godoy, Silvana Lorena Schneider

Juan Cruz Godoy, Silvana Lorena Schneider Suplentes: Sebastián Lazzarini, Lorena Elizabeth Mercado

Diputados nacionales

Titulares: Mercedes del Rosario Gotia, Guillermo César Agüero, Glenda Vanesa Seifert, Marcos Ramón Pastori

Mercedes del Rosario Gotia, Guillermo César Agüero, Glenda Vanesa Seifert, Marcos Ramón Pastori Suplentes: Marcela Adriana Pibernus, Rafael David Serfaty, Olga Patricia Valussi

FRENTE FUERZA PATRIA

Senadores nacionales

Titulares: Jorge Capitanich, Magda Ayala

Jorge Capitanich, Magda Ayala Suplentes: Rodrigo Ocampo, María Laura Zacarías

Diputados nacionales

Titulares: Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel García, María Luisina Lita

Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel García, María Luisina Lita Suplentes: Juan Manuel Pedrini, Patricia Lezcano, Héctor Pruncini

VAMOS CHACO

Senadores nacionales

Titulares: Eduardo Alberto Aguilar, Mariana Solange Silva

Eduardo Alberto Aguilar, Mariana Solange Silva Suplentes: Héctor Oscar Gómez, Carmen Marina Escobar

Diputados nacionales

Titulares: Claudia Panzardi, Eduardo Oscar Gustavo Dahlgren, Paula Alejandra Alemán, Ernesto Enrique Cáceres

Claudia Panzardi, Eduardo Oscar Gustavo Dahlgren, Paula Alejandra Alemán, Ernesto Enrique Cáceres Suplentes: Nidia Elena Acosta, Darío Fabián Segovia, Febe Eudelia Kramares

PARTIDO DEL OBRERO

Senadores nacionales

Titulares: Germán Báez, Verónica Alejandra Nanni

Germán Báez, Verónica Alejandra Nanni Suplentes: Luis Edgardo Argañaras, Alicia Beatriz Maidana

Diputados nacionales

Titulares: Oscar Humberto Deniz, Elsa Sánchez, Leonardo Darío Grab, Verónica Alicia Viera

Oscar Humberto Deniz, Elsa Sánchez, Leonardo Darío Grab, Verónica Alicia Viera Suplentes: Luis Emanuel Rosales, Gisela Carolina Gauna, Damián Eduardo Meza

FRENTE INTEGRADOR

Senadores nacionales

Titulares: César Picón, Clara Anahí Pérez Otazú

César Picón, Clara Anahí Pérez Otazú Suplentes: Luis Roque Juárez, Griselda Esther Vilichco

Diputados nacionales

Titulares: Juan Carlos Bacileff Ivanoff, Natalia Elisabeth Hernando, Darío Augusto Bacileff Ivanoff, Silvia Rosana Fabbro

Juan Carlos Bacileff Ivanoff, Natalia Elisabeth Hernando, Darío Augusto Bacileff Ivanoff, Silvia Rosana Fabbro Suplentes: Iván Diego Lozina, Cinthia Sabrina Flores, Guillermo Ramón Del Valle

NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN – NEPAR

Senadores nacionales

Titulares: Miguel Miles Perkovich, Ramona Alicia Santambrogio

Miguel Miles Perkovich, Ramona Alicia Santambrogio Suplentes: José Rodolfo Pérez, Norma Mabel Benítez

Diputados nacionales

Titulares: Erika Isabel Nasir, Dante Raúl Santi, Ana Itatí Alvarenga, Matías Francisco Jesús Bergia

Erika Isabel Nasir, Dante Raúl Santi, Ana Itatí Alvarenga, Matías Francisco Jesús Bergia Suplentes: Melanie Florencia Ortega, Alfredo Alejandro Montiel, Noemí Inocencia Pared

MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR

Senadores nacionales

Titulares: Mercedes Guadalupe Segura Lema, Marcos Héctor Falchini

Mercedes Guadalupe Segura Lema, Marcos Héctor Falchini Suplentes: Patricia Liliana Fernández, Juan Carlos Núñez

Diputados nacionales

Titulares: Fabricio Nelson Bolatti, Alicia Griselda Frías, Sebastián Hernán Ciravolo, María Elsa Rolón

Fabricio Nelson Bolatti, Alicia Griselda Frías, Sebastián Hernán Ciravolo, María Elsa Rolón Suplentes: Arnaldo Sebastián Díaz Juárez, Virginia Soledad Ramírez Rodríguez, Javier Ramón Ojeda

POLO SOCIAL – MOVIMIENTO DE BASES

Senadores nacionales

Titulares: Ismael Walter Espinoza, Mabel Cristina Villalba

Ismael Walter Espinoza, Mabel Cristina Villalba Suplentes: Gerardo Eduardo Mazzaferro, María de los Ángeles Rodríguez

Diputados nacionales

Titulares: Modesto Ríos, Edit Graciela Juárez, Gustavo Javier Laguna, Bianca Macarena Vallejos

Modesto Ríos, Edit Graciela Juárez, Gustavo Javier Laguna, Bianca Macarena Vallejos Suplentes: Juan Pablo Alfonso, Agustina Díaz, Marcelo Damián Cristini

UNIR

Senadores nacionales

Titulares: Juan Mario Delgado, Ana María Fernández Troxler

Juan Mario Delgado, Ana María Fernández Troxler Suplentes: Sergio Ariel Vallejos, Cecilia Carolina Arredondo

Diputados nacionales

Titulares: Luis Alberto Cabrera, Nanci Carolina Gómez, Balbino Catalino Cañete, Paula Sonia Colussi

Luis Alberto Cabrera, Nanci Carolina Gómez, Balbino Catalino Cañete, Paula Sonia Colussi Suplentes: Francisco Miño, Rosana Elisabeth Cabrera, Emiliano Tomás Colussi

PARTIDO DIGNIDAD POPULAR

Senadores nacionales

Titulares: Jorge Gustavo Fernández, Silvana Andrea García

Jorge Gustavo Fernández, Silvana Andrea García Suplentes: Daniel Ventura, Mirta Noemí Moreyra

Diputados nacionales

Titulares: Waldemar Ostojic, Silvia Cristina Rodríguez, Jorge Esteban Kucera, Fátima Lorena Bianco

Waldemar Ostojic, Silvia Cristina Rodríguez, Jorge Esteban Kucera, Fátima Lorena Bianco Suplentes: Marcelo Benítez, María de los Ángeles Molina, Kevin Lisandro Kwast