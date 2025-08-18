Rumbo a octubre: todos los candidatos para que Chaco elija senadores y diputados
Las distintas alianzas que participarán de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre presentaron sus candidatos a diputados y senadores horas antes del cierre del plazo formal para presentar las nóminas.
En total, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales. Chaco renovará cuatro diputados y tres senadores.
El 26 de octubre, los chaqueños votarán entre las alianzas: La Libertad Avanza; Fuerza Patria; Vamos Chaco; el Frente Integrador; Nueva Etapa; Nuevo Espacio de Participación (NEPAR).
A continuación, todos los candidatos chaqueños de las alianzas para el 26 de octubre.
ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA
Senadores nacionales
- Titulares: Juan Cruz Godoy, Silvana Lorena Schneider
- Suplentes: Sebastián Lazzarini, Lorena Elizabeth Mercado
Diputados nacionales
- Titulares: Mercedes del Rosario Gotia, Guillermo César Agüero, Glenda Vanesa Seifert, Marcos Ramón Pastori
- Suplentes: Marcela Adriana Pibernus, Rafael David Serfaty, Olga Patricia Valussi
FRENTE FUERZA PATRIA
Senadores nacionales
- Titulares: Jorge Capitanich, Magda Ayala
- Suplentes: Rodrigo Ocampo, María Laura Zacarías
Diputados nacionales
- Titulares: Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel García, María Luisina Lita
- Suplentes: Juan Manuel Pedrini, Patricia Lezcano, Héctor Pruncini
VAMOS CHACO
Senadores nacionales
- Titulares: Eduardo Alberto Aguilar, Mariana Solange Silva
- Suplentes: Héctor Oscar Gómez, Carmen Marina Escobar
Diputados nacionales
- Titulares: Claudia Panzardi, Eduardo Oscar Gustavo Dahlgren, Paula Alejandra Alemán, Ernesto Enrique Cáceres
- Suplentes: Nidia Elena Acosta, Darío Fabián Segovia, Febe Eudelia Kramares
PARTIDO DEL OBRERO
Senadores nacionales
- Titulares: Germán Báez, Verónica Alejandra Nanni
- Suplentes: Luis Edgardo Argañaras, Alicia Beatriz Maidana
Diputados nacionales
- Titulares: Oscar Humberto Deniz, Elsa Sánchez, Leonardo Darío Grab, Verónica Alicia Viera
- Suplentes: Luis Emanuel Rosales, Gisela Carolina Gauna, Damián Eduardo Meza
FRENTE INTEGRADOR
Senadores nacionales
- Titulares: César Picón, Clara Anahí Pérez Otazú
- Suplentes: Luis Roque Juárez, Griselda Esther Vilichco
Diputados nacionales
- Titulares: Juan Carlos Bacileff Ivanoff, Natalia Elisabeth Hernando, Darío Augusto Bacileff Ivanoff, Silvia Rosana Fabbro
- Suplentes: Iván Diego Lozina, Cinthia Sabrina Flores, Guillermo Ramón Del Valle
NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN – NEPAR
Senadores nacionales
- Titulares: Miguel Miles Perkovich, Ramona Alicia Santambrogio
- Suplentes: José Rodolfo Pérez, Norma Mabel Benítez
Diputados nacionales
- Titulares: Erika Isabel Nasir, Dante Raúl Santi, Ana Itatí Alvarenga, Matías Francisco Jesús Bergia
- Suplentes: Melanie Florencia Ortega, Alfredo Alejandro Montiel, Noemí Inocencia Pared
MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR
Senadores nacionales
- Titulares: Mercedes Guadalupe Segura Lema, Marcos Héctor Falchini
- Suplentes: Patricia Liliana Fernández, Juan Carlos Núñez
Diputados nacionales
- Titulares: Fabricio Nelson Bolatti, Alicia Griselda Frías, Sebastián Hernán Ciravolo, María Elsa Rolón
- Suplentes: Arnaldo Sebastián Díaz Juárez, Virginia Soledad Ramírez Rodríguez, Javier Ramón Ojeda
POLO SOCIAL – MOVIMIENTO DE BASES
Senadores nacionales
- Titulares: Ismael Walter Espinoza, Mabel Cristina Villalba
- Suplentes: Gerardo Eduardo Mazzaferro, María de los Ángeles Rodríguez
Diputados nacionales
- Titulares: Modesto Ríos, Edit Graciela Juárez, Gustavo Javier Laguna, Bianca Macarena Vallejos
- Suplentes: Juan Pablo Alfonso, Agustina Díaz, Marcelo Damián Cristini
UNIR
Senadores nacionales
- Titulares: Juan Mario Delgado, Ana María Fernández Troxler
- Suplentes: Sergio Ariel Vallejos, Cecilia Carolina Arredondo
Diputados nacionales
- Titulares: Luis Alberto Cabrera, Nanci Carolina Gómez, Balbino Catalino Cañete, Paula Sonia Colussi
- Suplentes: Francisco Miño, Rosana Elisabeth Cabrera, Emiliano Tomás Colussi
PARTIDO DIGNIDAD POPULAR
Senadores nacionales
- Titulares: Jorge Gustavo Fernández, Silvana Andrea García
- Suplentes: Daniel Ventura, Mirta Noemí Moreyra
Diputados nacionales
- Titulares: Waldemar Ostojic, Silvia Cristina Rodríguez, Jorge Esteban Kucera, Fátima Lorena Bianco
- Suplentes: Marcelo Benítez, María de los Ángeles Molina, Kevin Lisandro Kwast