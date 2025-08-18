Rumbo a octubre: todos los candidatos para que Chaco elija senadores y diputados

Las distintas alianzas que participarán de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre presentaron sus candidatos a diputados y senadores horas antes del cierre del plazo formal para presentar las nóminas.

En total, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales. Chaco renovará cuatro diputados y tres senadores.

El 26 de octubre, los chaqueños votarán entre las alianzas: La Libertad Avanza; Fuerza Patria; Vamos Chaco; el Frente Integrador; Nueva Etapa; Nuevo Espacio de Participación (NEPAR).

A continuación, todos los candidatos chaqueños de las alianzas para el 26 de octubre.

ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA

Senadores nacionales

  • Titulares: Juan Cruz Godoy, Silvana Lorena Schneider
  • Suplentes: Sebastián Lazzarini, Lorena Elizabeth Mercado

Diputados nacionales

  • Titulares: Mercedes del Rosario Gotia, Guillermo César Agüero, Glenda Vanesa Seifert, Marcos Ramón Pastori
  • Suplentes: Marcela Adriana Pibernus, Rafael David Serfaty, Olga Patricia Valussi

FRENTE FUERZA PATRIA

Senadores nacionales

  • Titulares: Jorge Capitanich, Magda Ayala
  • Suplentes: Rodrigo Ocampo, María Laura Zacarías

Diputados nacionales

  • Titulares: Sergio Dolce, Julieta Campo, Juan Manuel García, María Luisina Lita
  • Suplentes: Juan Manuel Pedrini, Patricia Lezcano, Héctor Pruncini

VAMOS CHACO

Senadores nacionales

  • Titulares: Eduardo Alberto Aguilar, Mariana Solange Silva
  • Suplentes: Héctor Oscar Gómez, Carmen Marina Escobar

Diputados nacionales

  • Titulares: Claudia Panzardi, Eduardo Oscar Gustavo Dahlgren, Paula Alejandra Alemán, Ernesto Enrique Cáceres
  • Suplentes: Nidia Elena Acosta, Darío Fabián Segovia, Febe Eudelia Kramares

PARTIDO DEL OBRERO

Senadores nacionales

  • Titulares: Germán Báez, Verónica Alejandra Nanni
  • Suplentes: Luis Edgardo Argañaras, Alicia Beatriz Maidana

Diputados nacionales

  • Titulares: Oscar Humberto Deniz, Elsa Sánchez, Leonardo Darío Grab, Verónica Alicia Viera
  • Suplentes: Luis Emanuel Rosales, Gisela Carolina Gauna, Damián Eduardo Meza

FRENTE INTEGRADOR

Senadores nacionales

  • Titulares: César Picón, Clara Anahí Pérez Otazú
  • Suplentes: Luis Roque Juárez, Griselda Esther Vilichco

Diputados nacionales

  • Titulares: Juan Carlos Bacileff Ivanoff, Natalia Elisabeth Hernando, Darío Augusto Bacileff Ivanoff, Silvia Rosana Fabbro
  • Suplentes: Iván Diego Lozina, Cinthia Sabrina Flores, Guillermo Ramón Del Valle

NUEVO ESPACIO DE PARTICIPACIÓN – NEPAR

Senadores nacionales

  • Titulares: Miguel Miles Perkovich, Ramona Alicia Santambrogio
  • Suplentes: José Rodolfo Pérez, Norma Mabel Benítez

Diputados nacionales

  • Titulares: Erika Isabel Nasir, Dante Raúl Santi, Ana Itatí Alvarenga, Matías Francisco Jesús Bergia
  • Suplentes: Melanie Florencia Ortega, Alfredo Alejandro Montiel, Noemí Inocencia Pared

MOVIMIENTO POLÍTICO, SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR

Senadores nacionales

  • Titulares: Mercedes Guadalupe Segura Lema, Marcos Héctor Falchini
  • Suplentes: Patricia Liliana Fernández, Juan Carlos Núñez

Diputados nacionales

  • Titulares: Fabricio Nelson Bolatti, Alicia Griselda Frías, Sebastián Hernán Ciravolo, María Elsa Rolón
  • Suplentes: Arnaldo Sebastián Díaz Juárez, Virginia Soledad Ramírez Rodríguez, Javier Ramón Ojeda

POLO SOCIAL – MOVIMIENTO DE BASES

Senadores nacionales

  • Titulares: Ismael Walter Espinoza, Mabel Cristina Villalba
  • Suplentes: Gerardo Eduardo Mazzaferro, María de los Ángeles Rodríguez

Diputados nacionales

  • Titulares: Modesto Ríos, Edit Graciela Juárez, Gustavo Javier Laguna, Bianca Macarena Vallejos
  • Suplentes: Juan Pablo Alfonso, Agustina Díaz, Marcelo Damián Cristini

 

UNIR

Senadores nacionales

  • Titulares: Juan Mario Delgado, Ana María Fernández Troxler
  • Suplentes: Sergio Ariel Vallejos, Cecilia Carolina Arredondo

Diputados nacionales

  • Titulares: Luis Alberto Cabrera, Nanci Carolina Gómez, Balbino Catalino Cañete, Paula Sonia Colussi
  • Suplentes: Francisco Miño, Rosana Elisabeth Cabrera, Emiliano Tomás Colussi

PARTIDO DIGNIDAD POPULAR

Senadores nacionales

  • Titulares: Jorge Gustavo Fernández, Silvana Andrea García
  • Suplentes: Daniel Ventura, Mirta Noemí Moreyra

Diputados nacionales

  • Titulares: Waldemar Ostojic, Silvia Cristina Rodríguez, Jorge Esteban Kucera, Fátima Lorena Bianco
  • Suplentes: Marcelo Benítez, María de los Ángeles Molina, Kevin Lisandro Kwast

