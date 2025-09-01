La espectacular agenda del Guido en septiembre

El Complejo Cultural Guido Miranda (Colón 164) del Instituto de Cultura del Chaco, dio a conocer su programación de septiembre con una prestigiosa grilla de artistas con espectáculos de música, danza, teatro, magia y stand up para todas las edades.

Profundizando su objetivo de promover las artes escénicas, la producción del Guido elaboró una grilla de actividades imperdible con algunos de los artistas más destacados de la escena nacional y regional.

Jueves 4 – 21.30 hs

Las canciones más lindas del mundo – Dos Más Uno. Marcelo Dellamea, Hugo Dellamea y Ariel Sánchez- (Música)

Viernes 5 – 21 hs

Connie Ballarini – Tour 2025 (Stand up )

Sábado 6 – 21 hs

Prisma Pink Floyd Experience (Música)

Domingo 7 – 20 hs

“Giselle” Teresa Porfirio. Ciclo Atacch-(Danza)

Miércoles 10 – 21:30 hs

Quién soy yo. Filosofía Clandestina – (Teatro) de: Daniel Cúparo y Carlos La Casa. Actúa: Fabián Vena

Jueves 11 – 21.30 hs

Concierto de piano de Javier Chervaz: Mozart, Chopin, Glass- Ciclo Preludios en el Bösendorfer (Música)

Viernes 12 – 20 hs

Magia sin trucos con Raúl Pintos – “Un viaje mágico de la infancia a la ilusión” (magia e ilusionismo)

Sábado 13 – 18 hs

Capitán Teuco presenta “Gira mi Planeta”. (Música)

Miércoles 17 – 21.30 hs

Tracción A Piano con Seba Ibarra + Invitados. Ciclo Preludios en el Bösendorfer (Música)

Jueves 18 – 21 hs

Aurora en Pekín – Compañía Serendipia (Danza teatro)

Viernes 19 – 21 hs

La Mujer de la Bolsa- (Teatro). Ciclo: Aida Bertoni. Autora: Cecilia Cabrera. Puesta en Escena y Dirección: Gladis Gómez

Sábado 20 – 21 hs

Los Autistas – (Teatro). Ciclo: Poen Alarcón. Grupo: Les Ménades. Dirección: Diego Leiva

Domingo 21 – 20.30 hs

Bloody Tango – (Danza)

Miércoles 24 – 21.30 hs

Elementos – Meliza Britez Ciclo Atacch Danza)

Viernes 26 – 21.30 hs

Daniel Araoz en Master Araoz (Stand up)

Sábado 27 – 16 hs

TOPA es tiempo de Jugar (Espectáculo infantil)

Domingo 28 – 20 hs

Ariel en su salsa. Ritmos Caribeños – 25 años – Dirección: Ariel Sánchez (Danza)