Anunciaron la primera convocatoria del año para el Fondo Solidario

El Instituto de Cultura del Chaco, encargado de aplicar la Ley Provincial Nº 1353-E Fomento de la Actividad Privada en Actividades Culturales (Mecenazgo), anuncia que se encuentra abierta la primera convocatoria de proyectos culturales del Fondo Provincial Solidario. La misma cerrará el 19 de septiembre del 2025.

Será el Consejo Provincial de Mecenazgo el encargado de la evaluación y dictamen de aprobación o desestimación de las propuestas presentadas.

Las inscripciones y postulaciones para la presente convocatoria deberán enviarse a la dirección de mail: culturamecenazgofondosolidario@gmail.com

Líneas culturales para financiar

1. Eventos: Festivales, ferias, jornadas artísticas, encuentros, entre otros.

2. Formación: Talleres, capacitaciones, foros, conversatorios, charlas, etc.

3. Difusión y creación: producciones, exposiciones, intervenciones, contenido artístico y cultural digital, etc.

BASES Y CONDICIONES

1. Marco general

El Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco abre la 1° Convocatoria del Fondo Provincial Solidario del año 2025 en el marco de la Ley 1353-E Fomento de la Actividad Privada en Actividades Culturales. Esta convocatoria tiene como criterio fundamental la inyección de dinero en proyectos colectivos que generen un impacto social y que movilice a sectores de la Cultura de la Provincia, fomentando así la economía de la misma.

2. Objetivos

-Promover la concreción de proyectos artísticos y culturales interdisciplinarios.

– Promover el vínculo entre hacedores culturales provenientes de distintos sectores

culturales.

-Visibilizar el trabajo de los artistas en todas las disciplinas artísticas.

– Fomentar la economía de la Cultura.

– Potenciar sinergias entre la cultura, la tecnología, la ciencia y la innovación.

3. Líneas de financiamiento

Eventos: Festivales, ferias, jornadas artísticas, encuentros, entre otros.

Formación: Talleres, capacitaciones, foros, conversatorios, charlas, etc.

Difusión y/o creación: producciones, exposiciones, intervenciones, contenido artístico y cultural digital, etc.

Las propuestas que contengan actividades de más de una de las líneas de financiamiento, deberán optar 1 (una) única línea al momento de inscripción.

4. Destinatarios

La presente convocatoria está dirigida a personas físicas o jurídicas (por personas mayores de 18 años de edad, domiciliadas en la Provincia del Chaco). En caso de extranjeros deberán contar con residencia mayor a tres años en la provincia.

5. Montos a otorgar

Se financiarán proyectos según la línea que se aplique, a saber:

Línea de Eventos: HASTA PESOS DOS MILLONES ($2.000.000,00.) Se tendrá en cuenta los siguientes datos a saber:

Cantidad de días

Territorialidad

Provincial

Nacional

Internacional

Cantidad de ediciones

Líneas de Formación: HASTA PESOS UN MILLÓN ($1.000.000,00-).

Difusión y/o Creación: HASTA PESOS UN MILLÓN ($1.000.000,00-).

El importe a otorgar para todas las líneas de financiamiento será definido en última instancia por el Consejo Provincial de Mecenazgo, responsable de evaluar y aprobar los proyectos presentados, pudiéndose aprobar por un monto menor.

6. Forma y plazos de inscripción

La convocatoria estará abierta hasta las 23:59 hs del 19 de septiembre del corriente año y se realizará a través del siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyTLW7gRlxwcME1wycez8Gvk8cKW2E6hphDsTBwXp6SwzKXg/viewform?usp=sharing&ouid=102912989459966397952

En el caso de Personas físicas la inscripción deberá realizarse como Beneficiario Artista

en el Registro Provincial de Mecenazgo y poseer cuenta a su nombre en el Nuevo Banco del Chaco o estar en condiciones de abrirla en el caso de resultar beneficiado.

En el caso de Personas jurídicas deberá estar inscripta como Beneficiario Institución en el Registro Provincial de Mecenazgo y poseer cuenta a su nombre en el Nuevo Banco del Chaco. La inscripción al Registro se realiza por única vez, es gratuita y puede realizarse en

cualquier momento del año. La postulación debe ser posterior a la inscripción como beneficiario.

Los beneficiarios ya inscriptos deberán actualizar sus datos en el caso que la Dirección de Asistencia Técnica y Aplicación de Normas del ICCH lo solicite, o podrán hacerlo de manera voluntaria cuando cambien alguno de los datos de inscripción, por ejemplo: domicilio tecnológico, teléfonos de contacto, CBU, etc.

Los interesados deberán enviar los formularios a la siguiente dirección de correo electrónico: culturamecenazgofondosolidario@gmail.com

Una vez que la Dirección de Asistencia Técnica y Aplicación de Normas del ICCH le otorgue el número de beneficiario podrá inscribirse a la Primera Convocatoria del Fondo Solidario Provincial 2025.

Por dudas o consultas sobre inscripciones comunicarse a: culturamecenazgofondosolidario@gmail.com

7. Requisitos

Primer paso: Inscripción como beneficiario (persona física o jurídica).

Segundo paso: Completar el formulario google. Postulación.

Se tendrán por válidas las notificaciones que se efectúen a través del correo electrónico declarado en el formulario de inscripción, siendo responsabilidad de cada usuario mantenerlo actualizado para recibir las comunicaciones posteriores al cierre de la convocatoria.

Aclaración importante: Cada grupo podrá postularse una única vez y con una sola propuesta.

8. Restricciones

– No podrán resultar seleccionados beneficiaros de alguna de las convocatorias impulsadas por ICCH que adeuden rendiciones de convocatorias anteriores ya sea de Fondo Provincial Solidario como de otras fuentes de financiamiento.

– No podrán resultar seleccionados personas que tengan proyectos en ejecución (Mecenazgo).

– No podrán participar de esta convocatoria los funcionarios municipales y provinciales, el personal de planta permanente y personal conveniado del ICCH.

– Quedan excluidos de la convocatoria familiares directos de los miembros del Consejo Provincial de Mecenazgo. No obstante, las asociaciones y/u organizaciones en las que dichos miembros trabajen o estén vinculados pueden participar.