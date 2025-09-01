Una motociclista murió tras ser embestida por un automóvil

425929w790h455c.jpg

En siniestro vial ocurrido este lunes en horas del mediodía, una mujer, identificada como Griselda Moreno, de 50 años, falleció tras ser embestida por un automóvil, en el barrio San Martín de Sáenz Peña.

Tras el violento impacto, la mujer fue auxiliada por una ambulancia del hospital 4 de Junio, sin embargo, al ingresar a la guardia de emergencia, los médicos constataron que ya se encontraba sin vida.

El lamentable suceso ocurrió en calle 000 entre 41 y 43 del barrio San Martin, donde, por causas que se tratan de establecer, Moreno fue embestida por un automóvil, de cuyo conductor no trascendió el nombre.

Aparentemente, la mujer, domiciliada en el barrio Hipólito Irigoyen, habría golpeado la cabeza con violencia contra el pavimento, sufriendo lesiones de gravedad que en pocos minutos le ocasionaron el deceso.

La causa quedó en manos del fiscal César Collado, quien imputó al conductor del automóvil por «homicidio culposo en accidente de tránsito», en tanto que personal policial procedió al secuestro de los vehículos y a la conducción del automovilista a la comisaría jurisdiccional.

