JOVEN FUE APREHENDIDO POR UNA CAUSA DE “HURTO CON ESCALAMIENTO” EN RESISTENCIA

La Comisaría Duodécima de Resistencia informó la aprehensión de Milton Gonzalo Medina, de 19 años, quien era requerido por la Justicia en el marco de una causa por “Hurto con Escalamiento”.

El procedimiento se concretó el 23 de noviembre, a las 13:40, a partir del ingreso del Expediente Nº 130/23 proveniente de la Comisaría Segunda, dependencia que había demorado al joven en inmediaciones de Avenida Lavalle al 461, tras comprobar que presentaba un pedido de aprehensión vigente.

El requerimiento judicial se encontraba registrado bajo el Expediente Nº 939, con intervención del Juzgado de Niñez, Adolescencia y Familia Nº 3, a cargo del doctor Juan Pablo Lubary.

Luego de tomar contacto con la magistratura actuante, se dispuso que el detenido fuera notificado de su aprehensión, identificado formalmente y trasladado a sede judicial el 25 de noviembre, junto al expediente correspondiente.

El procedimiento fue informado por el Comisario Daniel Alfredo Caballero, jefe de turno de la Comisaría Duodécima.