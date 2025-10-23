Fontana realizó una charla de concientización por el Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama
En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Municipalidad de Fontana organizó una charla abierta sobre prevención y detección temprana de esta enfermedad. El encuentro se llevó a cabo en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, y contó con la participación de funcionarios locales y vecinos de la ciudad.
Estuvieron presentes la subsecretaria de Asuntos Jurídicos, Patricia Fernández; la concejala Clara Morales; y la secretaria de Cultura Popular, Deporte y Turismo, Jorgelina Aguirre, quienes acompañaron la actividad y destacaron la importancia de generar espacios de información y concientización sobre la salud.
La charla fue dictada por la Dra. Sandra Barrios, especialista en ginecología, obstetricia y patología mamaria, quien enfatizó la relevancia del control médico regular y de la detección temprana como herramientas clave para la prevención del cáncer de mama. Durante su intervención, brindó consejos prácticos y respondió consultas del público, promoviendo hábitos de cuidado personal y seguimiento médico.
Desde la Municipalidad agradecieron la participación de todos los asistentes, resaltando que este tipo de actividades fortalecen la conciencia sobre la salud y fomentan la prevención como un eje central en la vida comunitaria.
La prevención y el cuidado son fundamentales, y eventos como este permiten reflexionar sobre la importancia de priorizar la salud y el bienestar de todos los vecinos.