La Escondida inauguró el mural “Renacer” en homenaje al Día Internacional de la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el intendente de La Escondida, Alfredo Caballero, encabezó un encuentro con vecinos y vecinas en el que se inauguró el mural “Renacer”, una obra que busca homenajear la historia, la fuerza y el futuro de las mujeres de la comunidad.

La actividad se desarrolló como un espacio de reconocimiento y reflexión, destacando el rol de las mujeres en el crecimiento social y cultural de la localidad. Durante la jornada también se puso en valor la recuperación del espacio donde fue emplazada la obra.

El jefe comunal remarcó que el lugar fue recuperado con mano de obra local, mediante el trabajo conjunto de trabajadores, artistas y vecinos que participaron en la transformación del espacio en un punto de encuentro para la comunidad.

El mural “Renacer” fue presentado como un símbolo del aporte de las mujeres al desarrollo de la localidad y como una expresión artística que busca fortalecer la identidad cultural del pueblo.

Caballero señaló que este tipo de iniciativas apuntan a seguir construyendo “la ciudad jardín que soñamos”, promoviendo la convivencia entre naturaleza, arte y comunidad.

Finalmente, el intendente agradeció a las mujeres de la localidad por su aporte cotidiano al crecimiento de La Escondida y a todos los vecinos que participaron en la realización del homenaje.

 

