Operativo de limpieza en Fontana: realizaron tareas de barrido en avenidas Marconi y Augusto Rey

La Municipalidad de Fontana continúa con los operativos de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, el equipo de mantenimiento llevó adelante un operativo integral de limpieza y barrido en las avenidas Marconi y Augusto Rey, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y mantener los espacios públicos libres de residuos.

Las tareas se realizaron de manera conjunta entre el personal municipal y el Eco Equipo, quienes avanzaron con la limpieza de la calzada y el retiro de residuos acumulados en la zona.

Desde el municipio de Fontana destacaron que el mantenimiento de la ciudad es un compromiso compartido con los vecinos, por lo que recordaron la importancia de cuidar los espacios públicos y colaborar con la limpieza para mantener la ciudad en mejores condiciones.