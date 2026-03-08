Operativo de limpieza en Fontana: realizaron tareas de barrido en avenidas Marconi y Augusto Rey

641763502_18342619246243095_5005008700898076212_n

La Municipalidad de Fontana continúa con los operativos de mantenimiento urbano en distintos sectores de la ciudad.

En esta oportunidad, el equipo de mantenimiento llevó adelante un operativo integral de limpieza y barrido en las avenidas Marconi y Augusto Rey, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y mantener los espacios públicos libres de residuos.

Las tareas se realizaron de manera conjunta entre el personal municipal y el Eco Equipo, quienes avanzaron con la limpieza de la calzada y el retiro de residuos acumulados en la zona.

Desde el municipio de Fontana destacaron que el mantenimiento de la ciudad es un compromiso compartido con los vecinos, por lo que recordaron la importancia de cuidar los espacios públicos y colaborar con la limpieza para mantener la ciudad en mejores condiciones.

648633353_1253022103602594_432804480744036905_n

649145616_1248911337342633_468898055966765876_n

649493864_1365570798930491_6992180493448714813_n

