Operativo “Anti-Wileros” en Sáenz Peña: demoraron 40 motos, 9 personas y secuestraron cocaína

Un amplio operativo de seguridad vial denominado “Anti-Wileros” se llevó adelante durante la madrugada de este domingo 8 de marzo en el centro de Presidencia Roque Sáenz Peña, con patrullajes encubiertos, controles y la intervención de distintas áreas policiales y municipales.

El dispositivo fue realizado en el marco de la Orden de Operaciones N° 220-DOI/2026 y contó con la participación de la Dirección General de Seguridad Interior, Policía Caminera Interior, División Patrulla Preventiva, División Infantería, Tránsito Urbano y Patrulla Vial de Sáenz Peña, junto a autoridades de Inspección General y Tránsito Municipal.

Según informaron desde el Departamento 911, la modalidad del operativo consistió en la infiltración de efectivos policiales de civil dentro de los grupos conocidos como “wileros”, con el objetivo de identificar los puntos de reunión y detectar posibles infracciones o delitos.

Una vez localizados los lugares donde se concentraban los motociclistas, se procedió a la demora de los principales referentes del grupo hasta la llegada de personal uniformado y agentes de tránsito municipal, quienes realizaron controles de documentación y verificaciones de los vehículos.

Como resultado del operativo, 40 motocicletas pertenecientes a grupos de “wileros” fueron demoradas por la policía y posteriormente retenidas por la Dirección de Tránsito Municipal y la Dirección de Nocturnidad, mientras que una motocicleta fue secuestrada por infracción a la normativa vigente.

Además, nueve hombres mayores de edad fueron detenidos por promover desorden durante el procedimiento.

Procedimiento por drogas

Durante el despliegue, alrededor de las 5 de la madrugada, personal policial tomó conocimiento de que dos hombres y una mujer que formaban parte de la caravana de motociclistas estarían comercializando estupefacientes entre integrantes del grupo y en las inmediaciones de locales bailables.

Tras tareas de infiltración, los efectivos lograron ubicar a los sospechosos en calle 9 entre 14 y 16, frente al acceso de dos boliches. En el lugar fueron interceptados e identificados por personal policial.

Durante la requisa, los agentes constataron que una mujer llevaba una riñonera con varios envoltorios que contenían una sustancia blanquecina y dinero en efectivo, por lo que se dio intervención a la División Microtráfico Interior.

La prueba de campo confirmó que se trataba de cocaína, con un total de 49 envoltorios que arrojaron un peso de 11,5 gramos.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas, a cargo de la Dra. Laura Borelli, se dispuso la aprehensión de A. A. S., de 27 años, y el secuestro de la sustancia, un teléfono celular, dinero en efectivo y la motocicleta en la que se movilizaba.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento 911, bajo la supervisión del comisario principal Ramón Zarza, y contó con la participación de personal de Patrulla Preventiva e Infantería.