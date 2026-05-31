Tortilla de papa: el plato simple que une generaciones y nunca pasa de moda

La tortilla de papa pertenece a un grupo de recetas que atraviesan generaciones, reuniones familiares, almuerzos improvisados y hasta discusiones eternas sobre cuál es la mejor forma de prepararla.

Con pocos ingredientes y una elaboración sencilla, la tortilla de papa logró convertirse en uno de los platos más queridos de la mesa argentina. Ya sea bien jugosa, completamente cocida, con cebolla o sin ella, siempre encuentra un lugar en cualquier encuentro.

Su origen se remonta a España, donde es considerada un verdadero símbolo gastronómico. Con el paso de los años, la receta cruzó océanos y fronteras hasta instalarse definitivamente en los hogares argentinos, adaptándose a los gustos y costumbres locales.

Lo curioso es que cada familia tiene su propia versión. Algunos agregan cebolla caramelizada, otros incorporan morrones, queso o incluso chorizo. Sin embargo, la esencia permanece intacta: papas, huevos y el cariño de quien la prepara.

Más allá de los ingredientes, la tortilla de papa tiene algo especial. Es la comida que aparece cuando llegan visitas inesperadas, la que se comparte en una reunión entre amigos o la que muchos recuerdan haber visto cocinar a sus abuelos y padres.

En tiempos donde las recetas complejas y las tendencias gastronómicas cambian constantemente, la tortilla sigue demostrando que la sencillez también puede conquistar paladares. No necesita lujos ni presentaciones extravagantes. Su secreto está en la tradición, en los sabores conocidos y en esa capacidad única de reunir personas alrededor de una mesa.

Tres versiones de la clásica tortilla de papa

1. Tortilla de papa tradicional

Ingredientes

4 papas medianas

5 huevos

Aceite

Sal

Preparación

Pelar y cortar las papas en rodajas finas. Freírlas a fuego medio hasta que estén tiernas. Escurrir el exceso de aceite y mezclarlas con los huevos batidos y la sal. Cocinar en una sartén por ambos lados hasta obtener el punto deseado.

2. Tortilla de papa con cebolla

Ingredientes

4 papas medianas

1 cebolla grande

5 huevos

Aceite

Sal

Preparación

Cocinar las papas junto con la cebolla cortada en pluma hasta que estén blandas. Mezclar con los huevos batidos y cocinar la tortilla. La cebolla aporta un sabor más dulce y una textura especial.

3. Tortilla rellena con queso

Ingredientes

4 papas medianas

5 huevos

150 gramos de queso mozzarella

Aceite

Sal

Preparación

Preparar la mezcla tradicional. Colocar la mitad en la sartén, agregar el queso en el centro y cubrir con el resto de la mezcla. Cocinar de ambos lados hasta que el queso se derrita.